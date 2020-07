La respuesta del exsportinguista Nano Mesa a las críticas por el estado en que celebró el ascenso del Cádiz

El exjugador del Sporting Nano Mesa ha respondido a través de un comunicado a las acusaciones de que había consumido alguna sustancia durante la celebración del ascenso del Cádiz. En un vídeo mostrado por el club andaluz aparece el delantero canario, durante la celebración del ascenso. En las redes sociales rápidamente aparecieron comentaros comentando el estado en el que se encontraba el jugador, insinuando que podía haber consumido alguna sustancia.



Nano Mesa emitió más tarde un comunicado, en el que también adjunta una prueba médica, en la que demuestra que los resultados son negativos.





Este es parte del comunicado mostrado por el que fuera delantero del Sporting la segunda mitad de la temporada 2017-2018:"En las últimas horas se ha creado bastante revuelo en relación al vídeo de la entrevistada publicada por Cádiz TV tras certificarse el ascenso a la Liga Santander. En estas circunstancias, me siento en la obligación de dar un paso al frente ante acusaciones que faltan a la verdad y ponen en duda mi profesionalidad. Es por esto que con total tranquilidad y transparencia he decidido realizar el test oportuno para demostrar que los hechos que se me acusan son totalmente falsos. Y así ha sido, los resultados han confirmado mi negativo"."Las imágenes publicadas no son más que el resultado de la euforia propia de un acontecimiento de esta magnitud, la alegría que supone conseguir un objetivo en el que hemos trabajado mucho".