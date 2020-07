División entre los peñistas por Djukic

Gijón, P. A.

"Me quedaría con Djukic, cogió a un equipo que no sabía a lo que jugaba y ahora sí hay una idea, y además mejoró defensivamente al equipo". Gregorio Alonso, de la peña Carbayín en Siero, muestra una de las caras de la afición rojiblanca, dividida sobre la continuidad de Djukic. "Uno de los motivos por los que no quiero que siga es por su desplante a la cantera, porque cuando llegó prometió que iba a mirar más a la cantera, pero no lo cumplió", responde desde el otro punto de vista Roberto Riesco, de la peña La Cantina.

Miguel Menéndez, de la peña Exilio Rojiblanco, también es partidario de un aire fresco en el banquillo, aunque sin que muestre predilección por ninguna alternativa, que no acaban de engancharle: "Djukic mejoró al equipo, pero quizás no lo suficiente como para haberse ganado la renovación. Lo que puede dar cierta impresión es de que desde arriba siguen sin tener claro el modelo de equipo que quieren".

Algo parecido a lo que piensa Dani Fernández, de la peña Quini de Barcelona, que tiene algunas dudas, ya que valora los buenos números conseguidos con el técnico serbio desde que cogió al equipo en enero. "Me parece muy conservador, tenemos un centro del campo para jugar mejor a fútbol. Sin embargo, contando los partidos con él nada más estaríamos en play-off".