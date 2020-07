Djukic: "Hemos dado cancha a muchos jugadores jóvenes en estos seis meses"

El Sporting afronta sus últimas opciones de meterse en puestos de play-off. Los rojiblancos visitarán mañana al Extremadura (21.00 horas). Djukic, consciente de la dificultad de que acompañen todos los resultados, habla sobre las opciones que le quedan al equipo y analiza otros aspectos deportivos. Además ha respondido a preguntas relacionadas con su futuro en el banquillo.

¿Aún cree en el milagro del play-off? "Creemos que si ganamos los dos partidos que nos quedan todo es posible, así que vamos a intentarlo".

¿Única forma de continuar es ser sexto? "Sigo haciendo mi trabajo, no me distraigo. Lo demás no me importa".

Sin enlazar dos victorias tras el parón. "Es un poco la situación que se arrastra. El equipo ha sido hecho para subir. Se ha encontrado en una situación de luchar por no bajar. Esa situación pesa un poco y el equipo no ha sido capaz de quitar ese lastre y jugar con más tranquilidad y desahogo".

Regreso de Bogdan y Santana. "Se han recuperado y me alegro por ellos, pero se nos han caído Borja López y Cristian Salvador, que demuestra lo dura que es la temporada, pero entre quién entre el equipo no se resiente, estoy contento con la grandeza de esta plantilla".



Partido ante el Extremadura. "No tenemos ninguna presión. Nunca hemos estado en posiciones de play-off. No tenemos nada que perder. Vamos a intentar ganar el partido y lo demás no depende de nosotros".

Rival no se juega nada. "Es un equipo complicado, ya lo hemos visto, que ha ganado al Deportivo. En esta temporada hemos visto más casos así. Las diferencias son mínimas en la categoría, y si no se entra con una mínima intensidad es imposible ganar".

Clave del partido. "La clave estará en la paciencia, en no permitir que el rival se aproveche en sus salidas en las contras. Hay que buscar entrar por fuera y estar sólido atrás".

Canteranos. "Hay muchos canteranos en el equipo. No es fácil ser titular indiscutible en este equipo. Tampoco lo han conseguido veteranos consagrados. Los veteranos tienen que seguir peleando. Hemos dado mucha cancha a jugadores jóvenes en estos seis meses".

¿Qué ha faltado para ser aspirante al ascenso? "Este equipo tiene mucho margen de mejoría. Defendemos muy bien, pero nos falta ser mejores en el ataque. La confianza, cuando cogimos al equipo, no estaba en un nivel alto. En esos casos hay que pedir lucha, pelea y apretar, pero aún quedaba ese margen de crecer en toque de balón y jugadas ofensivas".