Djukic responde a las preguntas sobre su futuro en el banquillo del Sporting

Su continuidad en el Sporting está vinculada a meter al equipo en play-off. Djukic renovaría en ese caso inmediatamente. Esa opción, muy difícil ya que deberían fallar varios equipos, provoca que el club ya trabaje en un plan para relevarle en el banquillo. El entrenador serbio ha contestado en la rueda de prensa previa al partido del Extemadura a su posible renovación y también da su opinión personal sobre cómo debería ser el nuevo proyecto del Sporting.

Contactos para hablar de su futuro con el club. "No ha habido ningún contacto sobre la renovación".

¿Merecería la oportunidad de continuar? "No me preocupa, no me pertenece a mí. Estoy orgulloso y contento de cómo está el equipo, y el trabajo hecho. Lo demás pertenece a otras personas. Lo que estoy con las sensaciones del equipo, los puntos conseguidos y el rendimiento del equipo".

¿Se siente respaldado por el vestuario? "Sí. Siempre me he sentido respaldado por el vestuario. Si no hubiera sido imposible conseguir esta mejoría. No es un vestuario difícil de llevar. Tiene muy buenos profesionales".

¿Cómo planificaría el próximo curso si siguiese? Prolongaría los contratos de Molinero y Damián, son piezas muy importantes. Y en este equipo faltan muy pocas cosas que reforzar.

¿Le molesta que se hable de otros entrenadores para sustituirle? "No me molesta. Siempre hay rumores en este mundo. Estoy contento con el trabajo que he hecho aquí".

Crítica. "Es normal que en un equipo grande como el Sporting haya exigencias máximas, en un equipo grande. Con todo mi respeto, en Segunda hasta el Lugo quiere subir. Todos los equipos pequeños tienen esa ambición de ascender a Primera. ES normal que pase en el Sporting".

¿Considera que no se le ha reconocido su trabajo en el Sporting? "No lo sé. Nuestro trabajo está ahí, los números nadie los puede quitar. Puedo hablar aquí misas, de que somos unos fenómenos, pero los números dicen que hemos hecho un buen trabajo".