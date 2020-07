Djukic: "Es el peor partido desde que estoy, me da vergüenza a mí mismo, el mayor culpable soy yo"

Djukic, entrenador del Sporting, analiza la derrota ante el Extremadura, que da por terminada la temporada para los rojiblancos.

"No hay ninguna justificación, es el peor partido desde que estoy, me da vergüenza a mí mismo. El mayor culpable soy yo. La primera parte ha sido desastrosa, no hemos merecido nada. No hemos tenido intensidad, ni defendido bien ni hemos tenido balón. No sé si nos hemos pensado algo más. Si no entras con la intensidad necesaria no hay nada que hacer. La calidad no se ha visto por ningún lado. Si hubiera podido cambiar a los once lo hubiera hecho".

"No lo hemos merecido el play-off en ningún momento. Siempre que nos acercamos no hemos sido capaces de conseguir esa victoria. En un partido como este no ha aparecido la mentalidad ganadora y la intensidad".

"Llevar este escudo tiene que ser sagrado. La imagen de la primera parte ha sido desastrosa, y tenemos que borrarla como sea".

"Soy un profesional, vivo de esto, me he encontrado en muchas situaciones como estas. Tengo la baza de la experiencia para poder seguir, pero no depende de mí".