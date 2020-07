Djukic: "Con unos retoques hay equipo de garantías para el año que viene"

El de hoy será el último partido de Djukic en El Molinón y en el Sporting. "Cada partido puede ser el último. En el fútbol las maletas de un entrenador siempre están hechas y preparadas". El técnico serbio, no obstante, evita pensar en que su etapa ha finalizado, e incluso sigue opinando, cuando se le cuestiona, sobre el futuro. "Hay una buena plantilla, con unos retoques, que hay que hacerlos, hay equipo de garantías para el año que viene", explicó el técnico, que días atrás sugirió la renovación de Molinero y Damián Pérez, y que pese a mostrarse muy crítico con el equipo tras el horrible partido en Extremadura aún defiende su potencial. "El Sporting es un histórico, un grande, con una gran masa social, y su plantilla siempre se hace para subir", subrayó el preparador rojiblanco.

Hoy el Sporting despide la temporada sin opciones de colarse en puesto de play-off. Djukic, pese a esa situación, trata de motivar a sus jugadores. "Nunca he afrontado un partido sin nada en juego. Todos los partidos sirven mucho. Nos jugamos nuestro prestigio profesional. Necesitas trabajar muchísimos años y horas para tenerlo, y luego se pierde muy rápidamente. Cada partido y entrenamiento hay que hacer lo máximo siempre. Somos gladiadores y tenemos que defender nuestro orgullo y profesión", relató ayer en la víspera del partido de esta noche ante el Huesca.

El entrenador rojiblanco se para a analizar alguna de las causas que les han impedido a los rojiblancos acceder a cotas mayores esta temporada. "Nos ha faltado marcar goles, como equipo no hemos sido capaces en el aspecto ofensivo de hacer buenos números, es lo que nos ha faltado", analizó el preparador serbio.

No cree Djukic que al Sporting le haya faltado liderazgo en el campo para no poder alcanzar su objetivo. "Pienso que hay muchos líderes y gente con peso. No es algo que le falta a este equipo", detalló antes de explicar que posiblemente hubiera optado por toma alguna decisión distinta durante estos meses. "Es evidente que con el paso del tiempo vas conociendo mejor a la plantilla, al equipo y la ciudad. Hay decisiones que tomaría seguramente de otra manera, pero aun así no sé si nos hubiera alcanzado", reflexionó.

En la víspera del partido frente al Extremadura del pasado viernes Djukic reconoció que no había tenido contacto con la directiva para su renovación. Ayer se refirió a la misma circunstancia cuando fue cuestionado sobre su relación con el presidente y el director deportivo del Sporting. "Ha sido una relación buena y correcta. Me han dejado hacer mi trabajo y me han ayudado en todos los sentidos", indicó Djukic.