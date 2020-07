Djukic: "Era difícil hacer algo más, me voy con la conciencia tranquila"

"Me voy con la conciencia muy tranquila. Hemos dotado al equipo de organización defensiva y ofensiva. Era muy difícil hacer algo más. El equipo ha dado todo. El equipo ha competido bien en todos los partidos, sabiendo lo que tiene que hacer en defensa. Pero no hemos conseguido hacer algo más". Djukic hace balance de su paso por el Sporting. El entrenador rojiblanco se despide de Gijón, aunque sin querer manifestarse sobre su futuro como ha hecho los últimos días. "Nuestro trabajo está ahí, y la dirección deportiva debe valorar si es bueno o malo. Ahora irme diciendo que tenía renovar o no, pues no tiene sentido ninguno", resalta el preparador serbio.

Djukic, que llegó con el inicio de la segunda vuelta, ha conseguido 29 puntos en 21 partidos. En su liga particular sería el duodécimo equipo. Las derrotas ante el Extremadura y el Huesca le alejaron de la tercera plaza que ocupaba hace una semana. "Cuando no se cumple el objetivo del Sporting, que siempre es de subir, no se puede decir que lo hemos hecho extraordinario. Pero siendo objetivo, con la temporada que hemos hechos, doy por bueno nuestro trabajo", analizó ayer Djukic tras la derrota ante el Huesca

El partido de ayer fue un reflejo de la temporada del Sporting. "Todos pensamos que el Sporting debería estar arriba. Pero con estos números era imposible pelear por estar arriba", manifestó Djukic al término del encuentro, en alusión a la poca eficacia en ataque. "Nos ha costado errores marcar goles. Resulta imposible aguantar siempre la portería a cero si arriba no consigues marcarlos", destacó.

"Quedas triste siempre que pierdes. Pero al final el equipo ha salvado la categoría tranquilo, y no podíamos hacer más. Si miras los equipos que han bajado sus máximos goleadores están muy por encima de los nuestros. Es muy difícil optar por play-off con estos números. No hemos podido solventar las carencias en ataque. Y lo hemos pagado", relató Miroslav Djukic.

El entrenador serbio también se pronunció sobre el aplazamiento del partido entre Deportivo y Fuenlabrada: "Que ocurra estas cosas entra dentro de lo normal. En esta sociedad hay contagios y rebrotes".

Carmona, por su parte, como capitán del Sporting, hizo balance del curso, en el que el Sporting por tercera ocasión consecutiva no cumplió con su objetivo de meterse entre los seis primeros clasificados de la categoría para poder pelear por ascender: "El partido es el resumen de la temporada. El play-off y el ascenso directo ha estado barato. Pero no hemos tenido la constancia para estar arriba en toda la temporada para poder impulsarnos hacia arriba".

El centrocampista balear lanzó un mensaje de optimismo para el próximo curso, y más cuando el inicio del próximo curso se encuentra cercano. "Lamentablemente es una temporada para olvidar. No hemos estado a la altura. Hay que volver con las pilas cargadas, porque no se puede repetir una temporada así", concluyó Carmona.