David Gallego, sobre el objetivo del ascenso: "No renunciamos a nada"

"Vengo a construir algo sin renunciar a nada". David Gallego fue presentado esta mañana en El Molinón como entrenador del Sporting. El barcelonés estuvo acompañado por Javi Rico, quien anunció que su contrato se extiende a dos temporadas y le definió como un "entrenador de carácter, disciplina, hambre y respeto, valores funadmentales en el Sporting. Nadie le ha regalado nada". El catalán promete trabajo, se ve reflejado en la idea de un proyecto de cantera y evita dar nombres respecto a la necesidad de salidas o traspasos. "Quiero a los mejores y vamos a luchar por tenerlos", afirma cuestionado por la posibilidad de traspasar a Mariño. "Una parte importante va a ser la apuesta por Mareo. Miraré a la cantera, pero solo me caso con el rendimiento", avisa.

Bases.

"Las bases del proyecto son muy claras. Una parte importante va a ser la apuesta por Mareo, pero una cosa es la apuesta y otro es el rendimiento. Vamos a mirar mucho en la casa y apostar por ello, pero lo que interesa el domingo es el rendimiento".

Su fichaje por el Sporting.

"Fue algo muy rápido, hace una semana prácticamente. Hemos hablado y ha sido muy rápido".

Objetivo deportivo.

"El objetivo está claro, el equipo no puede renunciar a nada. Luego nos va a marcar la competición. Lo que queremos es ser un equipo reconocible, intenso, que sepamos qué Sporting nos vamos a encontrar. Respeto mucho el trabajo de mis compañeros y no hablaré de lo anterior. Empieza una temporada nueva. Seguro que habrá alguna novedad. A nivel de números me gustaría ser de los menos goleados como este año, luego cómo lo vamos a conseguir quizá sea diferente. El perfil de jugadores que tengamos nos dará para apostar por una cosa u otra".

Carencias de la plantilla.

"A día de ya empezamos a trabajar con la dirección deportiva. Tenemos claro el perfil que queremos y hemos hablado de la composición. Hoy mismo nos ponemos a trabajar en ello".

Futuras incorporaciones.

"No voy a hacer ninguna valoración de ningún jugador. Todos queremos jugar bien al fútbol. Nuestra idea es crear muchas ocasiones de gol y que nos hagan pocas. El balón tiene una gran importancia. Vamos a ser un equipo vertical, dinámico, intenso y que compita cada semana".

Razones de elegir el Sporting.

"Valoras la masa social, el club, el proyecto de Mareo y el gran interés que han mostrado por mí. Uno se siente privilegiado. No es cuestión de un solo motivo".

Qué supone este paso.

"Estoy en el sitio idóneo. Es lo que siento después de la experiencia que he tenido en el Espanyol. Este proyecto en el que tiene importancia en Mareo y la idea que tiene el club y la que tiene el equipo se ha juntado en el camino. Vengo aquí porque creo en el proyecto cien por cien. La idea del club encaja perfectamente con la que tengo".

Temporada que viene sin público.

"Para nostros es un hándicap. Lo tenemos que sobrellevar con mucho trabajo. Nos penaliza, pero no va a ser ninguna justificación".

En qué se parece la cantera del Espanyol y de Mareo.

"Cuantos más jugadores de Mareo importantes, mejor. Una cosa es la estadística, pero a mí lo que me interesa es que se hayan consagrado a final de temporada. Este club apuesta mucho por la gente de la base, la cuidan y las instalaciones son especatulares".

Búsqueda de identidad.

"Quiero un equipo intenso, vertical, que tenga más velocidad de lo que tenemos. Lo que buscamos en el equipo que tengamos todas las alternativas posibles, que no te condicione. Tenemos que ser ricos en eso. Me comprometo a trabajo y dedicación exclusiva. Tengo ambición. No es que no le dé valor a lo que tenemos, necesitamos desborde, gente que se relacione por dentro, y tener una plantilla rica".

Fama de entrenador de carácter.

"Hay que convencer a los jugadores de la idea y que estamos aquí para ayudarles. Hay que ir poco a poco para consolidar el talento. El que me dé rendimiento va a estar en el equipo. No tengo un mínimo ni un número de jugadores de la cantera que tengan que estar en plantilla. En Mareo hay mucho potencial, jugadores con mucho talento. Ellos son los que con su rendimiento piden esa posibilidad. No tengo ningún espejo como entrenador, cojo cosas de todos".

Historia del Sporting.

"La historia la conocemos. Sabemos que es una afición pasional. Los proyectos donde la gente es pasional me llevan y me llenan".

Necesidad de traspasos.

"Lo hablaré con la dirección deportiva, pero es una cosa del club, si consideran que lo tienen que hacer por necesidad lo harán. Me imagino que se hablará".

Importancia de la continuidad de Mariño.

"A nivel de jugadores no pienso hablar. No voy a descubrir a Mariño. Ha hecho una temporada espectacular. Es un grandísmo portero porque ha dado puntos. Quiero a los mejores y vamos a luchar para tener a los mejores".

Pretemporada.

"Hasta el día 12 no nos permiten entrenar. Primero tienen que haber pruebas los jugadores".

Numero de fichajes.

"Al final no es número ni hay que dar por buenos los fichajes. Lo importante es que encontremos el perfil que queremos y que encajen en lo que buscamos. No es cuestión de números.

Presión del banquillo.

"Es parte del juego. Tengo muy claro que sólo me dedico a lo que depende de mí".