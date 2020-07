Manu García renuncia a ejecutar la cláusula para salir cedido a Primera

El contrato que une al Sporting y a Manu García deja una puerta abierta a que, en caso de no ascender, pueda salir cedido a un club de superior categoría. El equipo de destino sólo tendría que hacerse cargo de la ficha del jugador, sin tener que abonar más compensación. La club rojiblanco y el futbolista han hablado de este escenario, que fijaba como límite el presente mes de julio. La conversación se cerró con el compromiso, por ambas partes, de continuar juntos la próxima campaña y dar como "vencida" esta cláusula, que despertó el interés de varios clubes de Primera División. Otro tema es que llegue una oferta en forma de traspaso.

"Manu seguirá la próxima temporada en el Sporting", afirman fuentes del club consultadas por LA NUEVA ESPAÑA. El jugador rojiblanco es considerado un hombre clave del nuevo proyecto que han comenzado a construir Javi Rico, director deportivo, y David Gallego, entrenador. Ambos comparten la idea de que debe ser una pieza sobre la que gire el equipo la próxima campaña y así se lo ha hecho hacer ver el club al futbolista antes de las vacaciones. "Quiero tener a los mejores en mi plantilla y vamos a luchar por tenerlos", subrayó el nuevo técnico del conjunto gijonés en su presentación. Un mensaje que se traduce en conversaciones como la mantenida con Manu.

En términos estrictamente legales, la opción que tenía Manu García de acogerse a salir cedido a un club de superior categoría expiró a mediados del presente mes de julio, sin embargo, el hecho de que la pandemia obligara a extender los contratos también dejaría viva la posibilidad de que ese plazo se ampliara. Según las fuentes consultadas por este periódico, esta prórroga no se puso sobre la mesa. El compromiso verbal fue suficiente. Manu quiere seguir en el Sporting.

Las limitaciones económicas que presentará la próxima temporada no implican que, desde el Sporting, se vea como un escenario que impida asumir el contrato de Manu García, acorde con su relevancia en el proyecto deportivo. El rojiblanco ha compartido, a su vez, que su llegada al Sporting formó parte de una apuesta a medio-largo plazo, por lo que no sería lógico salir cedido tras el primer año a pesar de que no se ha conseguido el objetivo. El club rojiblanco sí se prepara para un verano de movimientos y se encuentra acelerando alguna de las salidas de los futbolistas descartados, a los que habrá que sumar salidas en forma de traspaso. Manu García no figura entre los primeros para estudiar una venta, pero como bien recordó Javi Rico, "ningún jugador es intransferible".

El nombre de Manu García ya ha comenzado a ser vinculado a clubes de Primera y el pasado verano estuvo a un paso de irse al Granada, conjunto que la próxima campaña jugará en Europa y que continúa con un entrenador que apuesta fuerte por él: Diego Martínez. La operación abierta por el club nazarí con el Manchester City estaba a horas de cerrarse cuando el Sporting apareció con una oferta de 4 millones de euros y una propuesta tan emocional como deportiva, ya que permitía volver a casa al jugador, convertido en el fichaje más caro de la historia del fútbol asturiano. Manu rompió la negociación con el Granada, recién ascendido a Primera, para irse a Gijón. La tentación de la máxima categoría tendrá que esperar.