"En Gijón triunfa la gente con carácter"

"Tiene mucho, mucho carácter". Rafa Marañón confirma lo que muchos dicen de David Gallego. Una personalidad que el exfutbolista del Sporting piensa que puede ayudarle durante su etapa en Gijón. "No quiero compararle con otros entrenadores que han estado allí, pero David en el fútbol es, para que la gente pueda hacerse una idea, más estilo Manolo Preciado. Muestra su opinión, habla, gesticula, grita, está encima del futbolista... El temperamento hay que saber controlarlo también, pero debo decir una cosa, en Gijón gusta y triunfa la gente de carácter", subraya el que fuera delantero del conjunto rojiblanco.

Rafa Marañón admite y lamenta que "llevo tiempo si pasarme por Asturias. Tengo casa en Gijón, pero mis hijos son los que disfrutan más de ella". La próxima temporada le tocará visitar El Molinón, al menos, cumpliendo con su labor como consejero del Espanyol. "Llevo muchos años ligado al club y ahora espero ayudar en lo máximo que pueda para volver pronto a Primera", comenta. "No me pida que hable mucho de mi equipo. No les quiero dar pistas a los del Sporting", añade, con magnífico buen humor, Marañón.