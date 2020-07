Juanele, ingresado de urgencia en el hospital de Cabueñes

Juanele se encuentra ingresado en Hospital de Cabueñes por una recaída en su estado de salud que obligó a su traslado de urgencia en la noche de ayer miércoles. El exjugador del Sporting sufre un transtorno bipolar del que lleva años tratándose. El gijonés se encontraba retomando poco a poco la actividad, participando en actos como el programado para este sábado. El que fuera delantero rojiblanco iba a ser uno de los protagonistas de las visitas guiadas que programa el club en el Museo de Quini, en El Molinón.

"Desde que me diagnosticaron el trastorno bipolar me encuentro cada vez mejor. Los médicos me dicen que va todo bien e incluso me han rebajado la medicación", explicó el propio Juanele a LA NUEVA ESPAÑA en una entrevista publicada en mayo del año pasado. "Quise salir de donde estaba y he dejado algunos vicios. Ahora me encuentro fenomenal. Lo único que quiero es que mi familia esté bien y que Sporting, Tenerife y Zaragoza estén en Primera División", añadió entonces haciendo referencia a los clubes en los que hizo carrera deportiva.