Javier Fernández: "Defendemos una Liga de 22 por cuestión de integridad"

El nuevo capítulo en la guerra abierta del Deportivo de la Coruña y el Numancia contra la Liga se saldó con la petición de ambos clubes al Consejo Superior de Deportes de la inhabilitación de Javier Tebas, presidente de la patronal de clubes. Gallegos y sorianos habían pedido una competición con 24 equipos en Segunda para el próximo curso, al considerar que se adulteró la competición al no jugarse el Deportivo-Fuenlabrada al mismo tiempo que el resto de partidos, por lo que de esa manera ambos no descenderían.

Javier Fernández, presidente del Sporting, se manifestó ayer contrario a esa decisión, para salvaguardar "la integridad" de la competición. El dirigente rojiblanco apoyó el protocolo de La Liga para la vuelta a la competición, pero sin valora la petición de inhabilitación a Tebas, dentro de unas declaraciones recogidas por el diario "Marca", junto a las de otros presidentes de Primera y Segunda. "La Liga ha actuado con unos protocolos certificados por todos, y con la responsabilidad de los clubes. Lo hemos tomado con una seriedad y compromiso espectacular. No puede ser que un incidente aislado genere esta controversia en el fútbol español que no tiene sentido alguno", explicó Javier Fernández. "Desde el Sporting apoyamos desde luego la Liga de 22, y no volver a errores de los años 90. Pero no por un tema económico, sino también por cuestión de integridad, de precedentes que se pueden sentar para otros finales de competición, de influencias según quién sea el reclamante...", subrayó el presidente rojiblanco. El Sporting, por medio de su vicepresidente Javier Martínez, ya manifestó sobre la Liga de 24 el pasado jueves en la presentación de la campaña de abonados que "no contemplamos esa opción". En el Oviedo, por su parte, guardan silencio, tras ser consultados por LA NUEVA ESPAÑA, sin posicionarse sobre la posibilidad de un aumento del número participantes en la competición para el próximo curso y sobre la petición para que Tebas cese en el ejercicio de sus funciones.

"Estamos con Tebas porque ha hecho mucho por el fútbol español", apuntó José Castro, presidente del Sevilla, entre los clubes que apoyan al presidente de La Liga. "Ha sido el mejor presidente del fútbol español", señaló Miguel Ángel Ramírez, dirigente de Las Palmas. "Es una pataleta de dos clubes que descienden. Es un poco grotesco todo", resaltó Alfredo de Miguel, presidente del Mirandés.