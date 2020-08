Los valores que David Gallego intenta inculcar en la pretemporada del Sporting

El Sporting está ya inmerso de pleno en el trabajo de pretemporada. Hoy, con una doble sesión física especialmente exigente para el equipo, que sigue trabajando de forma individual, repartidos por las instalaciones de Mareo, en cumplimiento de los nuevos protocolos de seguridad contra el coronavirus. Uno de los capitanes del equipo, Carlos Carmona, ve así estos primeros entrenamientos antes de dar comienzo al curso regular.

Sobre el "test de Course Navette": "Es un test típico de pretemporada, el equipo ha llegado muy bien, muy fuerte, hay que seguir en esta dinámica. Es una temporada atípica, pero ya venimos haciendo estos trabajos tras el confinamiento. Es una pena no poder estar todos juntos, pero es un trabajo igual de bueno de resistencia y físico. Todos los equipos estamos en las mismas circunstancias, así que este trabajo no debe suponer ningún problema. Además, solemos tener un mes de vacaciones y este año tuvimos 20 días, así que volvimos en unas circunstancias físicas mejor de lo habitual, así que podremos tener un buen nivel de preparación y un buen inicio de temporada".

Respecto a David Gallego: "Es un entrenador que viene con mucha hambre, muchas ganas de demostrar, inculcando valores de humildad y trabajo y nosotros tenemos que coger todos esos conceptos, dar lo máximo para lo bien de todo el conjunto. Al entrenar de forma individual no podemos hacer mucho trabajo específico con él, pero transmite valores de sacrificio, humildad y trabajo, esa es la pauta que tenemos que seguir durante toda la temporada".

Apuesta por Mareo: "Me parece bien, con estas instalaciones y todo lo que supone Mareo es bueno apostar por la cantera, estos últimos años ya ha habido jugadores que están aportando. Los que llevamos más tiempo haremos la adaptación lo más fácil posible para que sigan creciendo como futbolistas. Tenemos que saber dónde estamos y lo que representamos para poder ser el gran club que hemos sido siempre".

La nueva temporada: "Es una temporada nueva, llegamos con mucha ilusión y hay que seguir creciendo y corrigiendo errores, además de ser constantes en el objetivo que nos marquemos. No pueden faltar los valores de humildad y trabajo e ir creciendo partido a partido".

Ante la falta de fichajes: "Es una situación atípica, aún no sabemos qué equipo va a ascender, hay poco tiempo para estas decisiones, pero se irán tomando poco a poco. Estamos centrados en hacer una buena pretemporada y aportar todo lo que podamos. Eso son decisiones que tienen que tomar el cuerpo técnico, la dirección deportiva y la presidencia, nosotros tenemos que centrarnos en darlo todo para cumplir el objetivo".

En lo relativo a su continuidad en el club: "Estoy muy feliz en esta ciudad y en el Sporting. Mi cabeza está aquí, centrada en hacer una buena pretemporada, dar todo en los entrenamientos para que el entrenador cuente conmigo y ayudar al equipo a sumar".

Sobre su posición en el campo: "He alternado las dos bandas y la mediapunta y en cualquiera de las posiciones me encuentro muy cómodo. Todo lo que sea ayudar al equipo y sumar es lo más importante y ojalá que pueda ser así".