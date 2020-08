Pablo Pérez: "Estoy preparado para dar un paso adelante"

Hace seis años que Pablo Pérez debutó con el primer equipo del Sporting. Sucedió en el tramo final de la temporada 2013-2014, con Abelardo de entrenador. En medio, el canterano vivió una cesión al Alcorcón. Pero ahora, como uno de los jugadores más veteranos de la plantilla, espera dar un paso más en la próxima temporada y asentarse, tras varios cursos irregulares en cuanto a participación.

"Estoy preparado para dar un paso adelante. Depende mucho de la confianza que te den. Pero toda la plantilla está por la labor de dar un paso adelante. El equipo, desde que volvimos al trabajo, está muy comprometido", señaló ayer el mediapunta.

Pablo Pérez también transmitió sus primeras sensaciones con David Gallego como entrenador. "Han sido días un poco diferentes, con entrenamientos individuales. Pero el míster nos ha transmitido que la intensidad, el esfuerzo y el compromiso de ser un equipo tiene que ser innegociable", reconoció el gijonés.

Su llegada al primer equipo se produjo desde la cantera, aunque su pase a Mareo tardó en producirse -no fue hasta juveniles-, debido a que no quería dejar de jugar con sus amigos en La Inmaculada. No obstante Pablo Pérez lanza un mensaje ahora para los jóvenes: "La cantera de Mareo es muy importante para el Sporting. Y si hay jugadores canteranos que se identifican con el club, que saben lo que cuesta llegar aquí, lo darán todo para estar en el primer equipo".