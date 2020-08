Mariño: "Quiero seguir aquí muchos años"

Diego Mariño, portero del Sporting y uno de los jugadores más destacados de las últimas campañas, aseguró esta mañana en rueda de prensa tener la mente solo en Gijón y en el club rojiblanco, aun cuando es consciente de las peculiaridades de este mercado de fichajes, donde todo puede pasar.

Motivación. Estoy muy muy motivado, llevamos dos temporadas que no fueron lo que esperábamos, pero todos los que llevamos tiempo aquí, y los jóvenes que suben al primer equipo, tenemos muchísimas ganas e ilusión. Estamos motivados para resarcirnos de la pasada temporada.

Sobre su futuro. A principio de mercado nunca se sabe, el fútbol es muy cambiante, sobre todo en un año como este tan atípico, pero soy muy feliz aquí, estoy muy a gusto, todo el mundo me trata increíble y aquí lo tengo todo. Ojalá pueda seguir aquí este año, el siguiente y muchos más.

Sobre su posible traspaso: Entiendo que se plantee. No es el mejor momento para el Sporting ni para ningún club, al no saber si vamos a poder tener ingresos por abonados, patrocinadores€ Si no hay aficionados es un hándicap, así que será un mercado atípico y gente que esperaba salir igual no sabe y otros que esperaban quedarse igual tienen que salir. Los clubes van a necesitar un poco más de colchón y músculo que normalmente, por la incertidumbre de si habrá público o no, que a nosotros nos repercute bastante. El mercado puede estar abierto a cualquiera dependiendo de las necesidades del club.

Mercado en primera: Es algo que no pienso, no me quita el sueño, lo que tenga que venir, vendrá. Ya se verá y analizará en el que caso de que llegue, no sé si habrá interés, pero ahora mismo no hay nada. Me veo en el Sporting, ojalá este año y muchos más, pero eso no quita que las situaciones de mercado lleven a otra cosa. Me encuentro enormemente feliz y a gusto, si me tengo que quedar no es un paso atrás, sino la misma ilusión de siempre o incluso más tras dos años malos, para poder hacer cosas bonitas e importantes con este club.

Respecto a la pasada temporada: Espero que todos hayamos hecho borrón y cuenta nueva. Yo lo he hecho, como todos los años, para olvidar cuanto antes la temporada pasada y afrontar con muchas ganas e ilusión la temporada que viene. Cuanto antes, mejor, para liberar la mente y afrontar lo que venga por delante.

Sensaciones de los primeros días: Gallego y el cuerpo técnico desprende muchísima ilusión y ganas. Quieren aportar muchas cosas al equipo, mejorarnos indivisualmente a cada uno y, si lo consiguen, el equipo será el mayor beneficiado. Nos transmiten esas ganas día a día en cada entrenamiento.

Estado físico: Con un mes puede ser válido, porque no hubo tantas vacaciones como de costumbre y no dio tiempo a perder todo el ritmo. Si tuviéramos más tiempo, sería mejor, pero con un mes, podemos llegar en buenas condiciones para el inicio de la liga. El hecho de no haber parado tanto no te da tiempo a perder todo, y a un portero más si cabe. Es más fácil recuperar la forma, el físico.

Pelea por el ascenso: No vamos a ser candidatos al ascenso, pero el equipo demostró que cuando hacía las cosas bien, era regular y jugaba cada partido como si fuese el último era capaz de ganarle a cualquiera. Si conseguimos engranar todo eso y ser más constantes y regulares, no sé hasta donde nos dará, pero podremos pelear contra cualquiera.

¿Qué falto la temporada pasada? Regularidad. No encadenábamos dos partidos buenos seguidos en toda la temporada, hacíamos un partido bueno y al siguiente dábamos un paso atrás. Eso fue lo que más nos penalizó. Si el equipo tiene regularidad y juega todos los partidos con la misma intensidad, podemos ganarle a cualquiera. Pero si bajábamos el pistón, éramos muy vulnerables.

Sobre Christian Joel y Javi Izquierdo. Tienen muy buenas condiciones y tienen un gran futuro por delante. Javi es la primera vez que está con nosotros, tiene cosas muy buenas y otras por mejorar y Christian demostró cuando jugó que puede estar con nosotros.