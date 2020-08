Babin: "Los conceptos de Gallego son parecidos a los de Rubi"

​Motivado ante la nueva temporada que comienza, Babin mira al futuro con ilusión y la mente puesta en continuar en el Sporting. "No pienso en irme, soy feliz en el club y en Gijón", subraya tras admitir que el mercado va a ser "lento y raro" porque casi todos los equipos "van a tener que dejar salir jugadores antes que fichar".



-¿Cómo ha visto al equipo tras el primer entrenamiento?

-Después de tres semanas de vacaciones y una semana de trabajo con los conceptos del nuevo entrenador, fue un buen partido. En la primera parte hubo mucho ritmo y tras el descanso la intensidad bajó porque estábamos cansados.

-¿Qué nuevas ideas ha trasladado David Gallego?

-Nos ha pedido unión, solidaridad, compromiso y humildad para afrontar los entrenamientos y los partidos.

-¿Cómo cree que afectará al equipo y la competición la incertidumbre sobre el mercado veraniego y las consecuencias económicas del covid-19?

-Afectará bastante. Casi todos los equipos tienen que dejar salir para poder fichar. Es un tema complicado para el fútbol y el mercado va a ser muy largo. Hasta octubre estará abierto y va a ser un mercado lento, raro y difícil para cada club.

-¿En qué falló el Sporting la pasada temporada?

-Hubo partidos clave en los que no estuvimos a la altura, como en el derbi en El Molinón. Con otro resultado hubiera sido diferente.

-¿Le sorprende el nivel de los canteranos?

-Hay un par de jugadores que no conocía mucho que me han sorprendido para bien. Les animo a continuar así. Lo están haciendo francamente bien.

-¿Cuáles son sus sensacionesa nivel personal?

Son muy buenas. Es mi cuarta temporada aquí y estoy feliz. Espero cumplir los objetivos que tenemos. El tema del nuevo entrenador no es novedad para mí y hay que trabajar esos conceptos. Espero que siga mi rendimiento de las últimas dos temporadas.

-¿Hay diferencias en las labores de los centrales?

-Estuvimos un par de días trabajando la salida de balón y la basculación. Los conceptos son parecidos a los que teníamos con Rubi. Me parece fantástico. Esperamos hacerlo bien.

-¿Le ha trasladado el club la posibilidad de un traspaso?

-No. En vacaciones estuve muy desconectado de temas relacionados con el Sporting porque tuve que enterrar a mi padre en Martinica. No me han dicho que no cuenten conmigo. Me siento muy bien en el club, feliz, y no pienso en dejar al Sporting.

-¿En qué tienen que mejorar en lo defensivo?

-En las jugadas a balón parado. Recibimos así 14 de 34 goles en contra, casi la mitad. Hay que mejorar en ese aspecto.