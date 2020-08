Borja López, sobre su suplencia el año pasado: "Los entrenadores no me veían para jugar, eso fue todo"

"Confío en que esta temporada nos puedan salir bien las cosas a todos". Borja López tiene doble el reto, el colectivo y el personal. A la mala temporada despachada por el Sporting en el pasado curso unió una presencial residual tras los primeros meses de campeonato. "Se dieron situaciones en algunos partidos en las que los entrenadores no me veían para jugar. Eso fue todo", explica el gijonés sobre su poco peso en el esquema de José Alberto y el nulo durante la etapa de Djukic. No quiere situarse en un escenario similar de cara al futuro. Al menos, de momento. "Estoy muy feliz aquí. Soy de Gijón, esta es mi casa, pero los jugadores siempre queremos ganar. Somos competitivo y queremos jugar. Me gustaría poder tener minutos. Si es aquí, en mi casa, mucho mejor", subraya.

"Estamos muy ilusionados en estos primeros entrenamientos. Las cosas están yendo bien y tenemos ganas de iniciar la competición", comenta Borja López sobre el renovado proyecto del Sporting. El central rojiblanco viene de un año en el que el Sporting llegó a formar con hasta cuatro laterales para formar la defensa titular. "Son decisiones que toman los entrenadores. En esos partidos estaba al cien por cien para poder jugar pero el entrenador tomó esa decisión", señala el gijonés, sin aparente ánimo de alimentar polémicas. "Estoy concentrado en lo que viene por delante", añade cuando se le cuestiona sobre "comentarios injustos" a los que se refirió en el pasado.

Borja López cuenta este año con la confianza añadida del nuevo director deportivo. Javi Rico fue su representante en el pasado y compartió con él su crecimiento en Mareo. "Ha hablado conmigo como lo ha hecho con todos los jugadores. Está ilusionado, como nosotros, en que las cosas salgan bien. Somos gente de Gijón que deseamos lo mejor para el club. Espero que juntos se haga un buen proyecto y situar donde merece este club", detalla el futbolista. No quiere hablar de metas en este momento. "El objetivo se irá marcando a lo largo de la temporada. Lo importante es estar al máximo nivel. Hay un buen grupo, con gente joven y veterana. Puede ser un buen año", destaca Borja López.

Por último, el futbolista admite que "es duro tener expectativas y ver que las cosas no salen como querías" y espera devolver el cariño de la afición. "Ver a la gente desilusionada es duro. Queremos darles una alegría", asegura. "Estamos en buen momento, cogiendo la forma y los conceptos del nuevo entrenador. Estamos en proceso de hacer grandes cosas", concluye.