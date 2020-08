Pablo García: "Quiero asentarme en el primer equipo"

"Las primeras semanas están siendo duras". Pablo García es una de las novedades de la pretemporada del Sporting. El gijonés, formado en las categorías inferiores del conjunto rojiblanco, llega desde el filial para intentar hacerse un sitio en un lateral izquierdo huérfano tras la marcha de Damián Pérez. "Mi objetivo es asentarme en el primer equipo, es la ilusión de todo canterano", reivindica abiertamente antes de hacer un guiño a los que, como él, llegan apretando desde Mareo. "Es un buen momento para tirar de la cantera", subraya ante las dificultades de los clubes en un mercado condicionado por la crisis del covid-19.

"Se está insistiendo mucho en el tema físico. Llevo muchas semanas sin competir y al principio costó un poco", admite Pablo García, a quien la pandemia le tuvo sin jugar desde el pasado mes de marzo, como a la mayoría de los jugadores que han dado el salto desde el filial. "El entrenador nos ha transmitido a los canteranos que tuviésemos ilusión y hambre. Eso, junto con la experiencia de los veteranos, ayudará para hacer buena temporada", añade.

Pablo reconoce que algunas de las cosas que más le están llamando la atención en su primera pretemporada con el Sporting es "la implicación de los jugadores en la preparación física y el cambio del ritmo de juego. El balón va mucho más rápido". En su caso, se toma como "un premio", la oportunidad de estar junto a futbolistas con amplia trayectoria profesional. "Estoy con muchas ganas de seguir aquí", comenta en relación a poder ser una de las apuestas de Gallego.

"Siempre me he fijado en los laterales de gran recorrido, que suben y bajan, aunque no tengo ningún referente en concreto", señala Pablo sobre los futbolistas en los que se fija con el ánimo de hacer que Mareo vuelva a tener en el lateral izquierdo a uno de los suyos.