Borja López: "Soy competitivo, quiero tener minutos"

"Confío en que esta temporada nos puedan salir bien las cosas a todos". Borja López tiene doble el reto, el colectivo y el personal. A la mala temporada despachada por el Sporting en el pasado curso unió una presencial residual tras los primeros meses de campeonato. "Se dieron situaciones en algunos partidos en las que los entrenadores no me veían para jugar. Eso fue todo", explica el gijonés sobre su poco peso en el esquema de José Alberto y el nulo durante la etapa de Djukic. No quiere situarse en un escenario similar de cara al futuro. Al menos, de momento. "Estoy muy feliz aquí pero los jugadores somos competitivos y queremos jugar. Me gustaría poder tener minutos. Si es aquí, en mi casa, mucho mejor", subraya.

"Estamos muy ilusionados en estos primeros entrenamientos. Las cosas están yendo bien y tenemos ganas de iniciar la competición", comenta Borja López sobre el renovado proyecto del Sporting. El central rojiblanco viene de un año en el que el Sporting llegó a formar con hasta cuatro laterales para formar la defensa titular. "Son decisiones que toman los entrenadores. En esos partidos estaba al cien por cien para poder jugar pero el entrenador tomó esa decisión", señala el gijonés, sin aparente ánimo de alimentar polémicas. "Estoy concentrado en lo que viene por delante", añade cuando se le cuestiona sobre "comentarios injustos" a los que se refirió en el pasado.