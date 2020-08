Celina, el primer fichaje para la camiseta del Sporting

"Es más guapa así, con la espalda roja. Y además se lava mejor". Estas fueron las palabras de Celina Álvarez, la primera en adquirir ayer la nueva camiseta del Sporting en la tienda oficial de San Bernardo . Lo hizo gracias a una promoción de Integra Enegia, su nueva compañía eléctrica y patrocinadora, a su vez, del equipo. El primer día en el que se ha puesto a la venta la primera equipación, los fieles gijoneses no han hecho esperar su adquisición. El color rojo, con mayor presencia que el blanco, así como un diseño "más actual", han sido los mayores atractivos para hacerse con la nueva piel del Sporting.

Así lo refrenda Susana Feito. "Me gusta bastante más que la del año pasado, sobre todo porque es más roja", comenta, aunque preferiría "la espalda a rayas". La aficionada sportinguista también eliminaría "las medias azules" y las sustituiría por unas "rojas", según ella, "más clásicas". Sin embargo, Feito confiesa que "dentro de la innovación, no está mal, y lo importante es el escudo".

Otro de los aficionados que se acercó a la boutique ha sido David San Vicente, para quien la camiseta rojiblanca es "muy bonita". "La forma de las rayas me gusta mucho, me parece más moderna", advierte. María del Mar García también cree que la equipación de este curso sale ganando con respecto a la del anterior. "Este año me gusta más que la del pasado. Otras temporadas era más 'corrientina', menciona. La orientación de las rayas marca, desde su punto de vista, la diferencia. "Las rayas, que no van rectas, hacen que la camiseta sea más original", comenta.

Los más pequeños también han probado la casaca rojiblanca. Pedro Cimentada espera, al igual que su padre, que sea "la camiseta del ascenso". También, cree que podría ser "un buen regalo de reyes". Que tomen nota sus majestades sportinguistas, que desde ayer la pueden comprar.