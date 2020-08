Gallego: "Debemos ser un equipo acostumbrado a querer ganar"

"No me gusta perder, nunca". El carácter de David Gallego fue una de las razones por las que el Sporting se decidió por su fichaje. El tropiezo ante el Lugo mostró ayer parte de ese genio del catalán. "El resultado no es lo más importante ahora, pero debemos ser un equipo acostumbrado a competir y a querer ganar", subrayó el técnico rojiblanco, quien quiso ser positivo con lo visto en El Molinón. "El resultado no nos puede hacer creer que no vamos progresando. Respecto al partido ante la Ponferradina el equipo ha estado mejor", destacó.

"Hemos estado más sólidos y hemos generado más juego. Hemos tenido alguna ocasión más como para irnos con un resultado más amplio", comentó Gallego haciendo énfasis en el balón al larguero de Gaspar antes del descanso. En cuanto a la remontada del Lugo tras el descanso, el técnico le dio la importancia justa. "Fueron dos acciones puntuales. No fueron por desorden ni por un tema táctico. El primero fue un despeje en el que tenemos que ser muy contundentes y el segundo, un penalti que creo que fue dudoso", explicó.

Gallego no quiso escudarse en el cansancio de la pretemporada ni en que los rojiblancos hubieran tenido un amistoso dos días antes. "El tema del cansancio hay que compensarlo un poco con que te dure un poco más el balón, tener pausa", señaló. "Me quedo con la actitud, la intensidad y las ganas del equipo para evolucionar hacia lo que queremos", añadió antes de subrayar aspectos positivos. "Soy de los entrenadores que piensa que si salimos bien, atacamos bien y llegamos bien. Estos días hemos trabajado más el plano defensivo. Los centros laterales y la estrategia se han defendido bien. El resultado no nos tiene que equivocar", insistió.

El entrenador del Sporting celebró el reencuentro de Djurdjevic con el gol. "Que los jugadores que tenemos como referencia marquen es muy positivo. Me alegro que haya marcado, pero se tienen que añadir otros jugadores. Con uno solo no nos da", deslizó.

Por último, habló del sorteo del calendario, que se realizará esta tarde. "Sin público no hay mucha diferencia entre iniciar la Liga en casa o fuera. El hecho de no poder jugar ante nuestra gente, que es una ventaja muy importante para nosotros, hace que me dé igual el sorteo del calendario. Que toque el que toque. Si no puedo elegir, para qué perder el tiempo", concluyó.