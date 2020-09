Aitor García: "Es la temporada que más ilusionado estoy"

El extremo onubense Aitor García se muestra "muy ilusionado" con la temporada que comienza. Entiende que el estilo de juego implantado por Gallego le favorece, y aplaude la implicación de los jugadores del filial que han hecho la pretemporada con el primer equipo. Por todo ello, atacante está centrado solo en el Sporting y no piensa en una posible salida.

Sobre su posible salida: Se está hablando mucho, pero estoy centrado aquí. Tenemos el primer partido el sábado, donde nos jugamos ya los tres puntos y hay que tener la mente puesta ya en el partido. No tengo la mentalidad puesta en salir del Sporting, no he hablado con el club sobre ello, solo pienso en el primer partido.

Cifra de goles: Nunca me la he marcado. El año pasado fui el pichichi, pero eso no quiere decirlo que este año vuelva a serlo, aunque ojalá. Se verá partido a partido.

Molestias físicas: He tenido molestias en el cuádriceps, pero ya completé dos entrenamientos esta semana, así que si el míster lo ve oportuno estaré disponible. Y si cree que debo salir de inicio, estaré a tope para dar lo mejor para el equipo.

Mayor protagonismo: El protagonismo se lo tiene que ganar uno. Soy un chaval alegre, que transmite buenas sensaciones al vestuario, y quiero seguir así. Ser protagonista o no, no me incumbe a mí.

Esperanzas para esta temporada: Quedan varias semanas de mercado y aunque ahora está muy parado, en las últimas semanas se va a mover todo. Al equipo lo que le veo es mucha ilusión, con mucha gente que subió del filial. Es la tercera temporada que estoy aquí y es la que más ilusión veo. Incluso yo mismo.

Cuál es el objetivo: El equipo tiene mucha mucha ilusión, la gente que viene de abajo viene apretando fuerte. La pretemporada que hicieron es para que nadie se relaje. Eso se transmite en el vestuario y el campo. Un club como el Sporting sabemos qué objetivo tiene, pero tenemos que ir partido a partido.

Esquema de juego: El míster quiere que seamos muy verticales, y ese es uno de mis puntos fuertes: la verticalidad, romper al espacio. Puede que mis cualidades como extremo, con Gallego, se puedan aprovechar y explotar al máximo.