Gragera: "¿Volver al filial? Estoy preparado para jugar donde se necesite"

José Gragera se fija metas a corto plazo y no siente ninguna presión. El centrocampista del Sporting, que puede ser uno de los protagonistas del primer once de la temporada, asume con cautela su rol en el equipo e incluso no cierra la puerta a tener que volver al filial.

-Expectativas para la nueva temporada.

-Empieza una temporada nueva, con mucha ilusión. Las expectativas no me las marco muy a largo plazo, sino en ir trabajando día a día para aportar lo máximo al equipo.

-¿Dónde ve al Sporting?

-No hay que mirar muy lejos. Hay que mirar semana a semana. El trabajo dirá dónde nos posicionaremos a final de año. Si trabajamos bien todas las semanas conseguiremos algo importante.

-¿Supondría una decepción volver al filial?

-No, decepción ninguna. Estoy preparado para jugar donde se necesite. Me gustaría aportar lo máximo posible en el primer equipo, pero esa decisión la acabará tomando el entrenador.

-¿Cómo llevó el final de la pasada temporada?

-Fue un final atípico por todo el tema del covid. Estaba preparado para poder disputar minutos, pero el entrenador decidió que tenían que jugar otras personas. Me tocó vivir otra parte del fútbol, fue un aprendizaje.

-¿Se ve en el primer equipo o en el filial?

-No me gustar mirar muy allá. Soy un jugador que mira a corto plazo y esta temporada me veo entrenándome al máximo para poder competir y luchar por un puesto en el once.

-¿Qué le pide el entrenador?

-Que sea yo mismo, tenga paciencia y trabaje como estoy haciendo. Que los que venimos del filial aportemos esa energía y fuerza para tirar la puerta abajo.

-¿Le presiona una posible titularidad?

-Presión, ninguna. Llevo muchos años entrenándome con gente mayor que yo. Estás con ellos y te haces a ello. Al final, la presión no existe.

-¿Cómo se siente con las nuevas ideas del entrenador?

-Cómodo. Sus ideas se asemejan bastante a lo que opino del fútbol. Estoy contento por cómo están transmitiendo el mensaje.

-¿Cómo es la relación con un futbolista como Javi Fuego?

-Trabajar con él es mucho más fácil. Es un profesional como la copa de un pino, te ayuda muchísimo. A todos los que venimos de abajo fijarnos en él es parte del entrenamiento.

-¿Cree que su renovación y la llegada de Gallego aumentará su protagonismo en el equipo?

-No creo que esos temas secundarios den opción ninguna. Las opciones llegarán con el trabajo que haga en los entrenamientos.