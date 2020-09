Gallego: "Necesitamos otros perfiles de jugadores para ser mejores"

No ve un hándicap el hecho de que el Sporting sea el único equipo sin fichajes en Segunda y evita hablar de la posible llegada de Mboula. David Gallego buscará mañana ante el Logroñés su primera victoria como entrenador del Sporting en el estreno liguero de los gijoneses.

-¿Hacen falta refuerzos?

-No es que estemos descontentos con lo que tenemos, sino que nos va a ayudar a tener más alternativas y para hacernos mejores. Pienso lo mismo que al inicio de la pretemporada. Por nuestra forma de jugar, hay perfiles que nos encajan. Estamos en ello.

-¿Cómo valora ser el único equipo sin fichajes?

-Como una circunstancia del mercado. Se ha querido que sea así y es así. Tenemos claro que al final el objetivo no es incorporar jugadores, es incorporar futbolistas que cumplan el perfil que queremos. Hasta la fecha no ha sido posible. Seguimos con lo que tenemos, no hay problema.

-¿Cómo valora la pretemporada?

-Atípica por todo el protocolo del tema del covid, pero que ha sido muy positiva por la predisposición de los chicos para adquirir los nuevos conceptos.

-¿Qué importancia le da a comenzar bien la temporada?

-Está claro que empezar bien no es un índice determinante, pero a todos los entrenadores nos gustaría empezar bien. Sabemos que es una liga muy larga y el empezar bien refuerza a todo el mundo, pero a nosotros no nos va a confundir un resultado. Tenemos que tener claro a lo que jugamos y qué es lo que queremos hacer. Para mí es más importante cómo consigas las cosas, que merezcas ganar.

-¿Conocía a su llegada la situación de colapso para hacer incorporaciones?

-Por supuesto. Tengo comunicación diaria con la dirección deportiva y estoy al corriente de todo. El objetivo colectivo es que peleamos solo por un objetivo: el semanal. A final de temporada ya veremos qué hemos sido capaces de conseguir para luchar por una cosa u otra, pero no nos vayamos lejos. Nuestra primera guerra es este sábado.

-¿Condiciona mucho el once por la necesidad de tener 7 jugadores de campo?

-El reglamento te lo pide, pero no me condiciona para la alineación. Sí que es verdad que tendremos que estar muy pendientes.

-¿Algunos de los descartes podría revertir su situación?

-Cada jugador sabe la realidad que tiene y debe quedar entre nosotros. Todos saben su situación porque he hablado con todos.

-¿Estarán Carmona y Nacho Méndez en la convocatoria y cómo influye la situación personal de cada uno con el club en sus decisiones?

-Su situación ellos la saben y saben la realidad. No hay ningún problema. Ya se verá si entran en convocatoria. Hay que esperar a mañana. ¿Por qué no van a entrar?

-¿Qué puede aportar Jordi Mboula al equipo?

-No voy a opinar de jugadores que no tenemos. Jugadores que me pueden sumar, sí, pero ahora mismo no puede hacerlo. No voy a responder a esa pregunta.

-¿Qué valoración hace de los laterales, prácticamente debutantes?

-De los cuatro laterales que tenemos, tres de ellos no han debutado aún y Bogdan ha participado poco. Siempre hay un primer momento y a alguno le va a tocar. No tengo ningún indicio de que no vayan a competir bien.

-¿Qué le ha pedido a Manu García?

-Nada en especial. Necesitamos el talento de todos los jugadores. Cada jugador es muy fuerte en determinados aspectos. Manu tiene muy buen último pase y tenemos que intentar que participe mucho en zonas donde con ese último pase haga daño. Para eso necesita al equipo. A partir de ahí, que disfruten desde la responsabilidad.

-¿Qué opina de las colas en El Molinón para renovar el abono?

-Se me pone la piel de gallina. La afición del Sporting marca la diferencia. Tenemos que tener claro, los jugadores y el club, que estamos en Segunda y somos un equipo de Segunda División. Los únicos que tienen el privilegio de sentirse en Primera son los aficionados. Te lo demuestran con eso. Vemos a la gente ilusionado y nos da una inyección de moral tremenda. Tenemos que ofrecerles lo que ellos demandan: que el equipo dé todo por esta camiseta, que sea generoso en el esfuerzo. Estamos en deuda con ellos y esperamos que se genere esa comunión y poder verlos en el estadio. Es un orgullo pertenecer al Sporting con esta afición.

-¿Cómo valora al Logroñés?

-Los recién ascendidos tienen como positivo que vienen de una inercia buena de la temporada anterior, con resultados positivos. El Logroñés lleva dos años con el mismo entrenador y tienen muy interiorizado el modelo. Proponen mucho fútbol y juego. Es un rival importante. Si arranca bien puede ser un rival importante también durante la temporada. Nos va a exigir mucho. No podemos estar pendientes del rival, tenemos que imponer nuestro juego y que sean ellos los que se preocupen.

-¿Confía en que Djuka sea el goleador que necesita el equipo?

-Al punta se le va a pedir gol, y a los extremos también. No me gusta hablar a nivel individual. Todos necesitamos de todos. El potencial de Djuka está dentro del área e intentamos trabajar que no se vaya mucho fuera de ella. Para eso necesitamos llegar mucho. Y a partir de ahí, decidirá su acierto a nivel técnico. Al otro nueve le voy a pedir lo mismo.

-¿Para qué posición quisiera que llegar el primero de los refuerzos?

-No tengo ninguna prioridad, lo que queremos es que el que venga sea de un perfil que no tenemos para mejorar a la plantilla. Lo que tenemos es muy bueno, pero necesitamos otros perfiles para ser mejores.