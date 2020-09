Empieza lo bueno. El nuevo Sporting se estrena en Liga esta tarde ante el recién ascendido Logroñés (El Molinón, 18.15 horas). Los rojiblancos, sin más fichajes que la llegada de David Gallego al banquillo, afrontan el inicio con el bloque de la pasada temporada y el empuje del numeroso desembarco de jugadores del filial. Un detalle que complica los planes del técnico para un once en el que debe tener sobre el campo, como mínimo, a siete futbolistas con ficha del primer equipo. El club incribió a última hora de ayer a Gragera, echando mano de un resquicio abierto por la Liga para jugadores recién renovados ante la situación de bloqueo por superar el tope salarial. El equipo gana margen de maniobra con las fichas del filial.

El Sporting cuenta con 18 futbolistas inscritos, teniendo en cuenta la información de la web de la Liga en la que se detalla la composición de las plantillas de cada equipo de Segunda División. Entre ellos, cuatro forman parte de los descartes de David Gallego: Cordero, Traver, Unai Medina y Hernán. Isma Cerro y Neftali no aparecen. Unai y Hernán serán los primeros en marcharse, aunque su salida, al Logroñés y al Mumbai City, respectivamente, sigue sin acabar de cerrarse. Una marcha que facilitaría la llegada de Mboula, primer fichaje apalabrado por los rojiblancos, y la posibilidad de reequilibrar un límite salarial que está siendo un dolor de cabeza para concretar alguna incorporación.

El intento de inscribir a Gragera en las horas previas al partido ante el Logroñés visibiliza la necesidad del Sporting en ganar efectivos en su primera plantilla. A la confianza del club en la proyección del gijonés se ha unido que la Liga da ciertas excepciones a la hora de tramitar inscripciones de jugadores con ese compromiso contractual en una renovación. El trámite, se concretó a última hora de la noche. Horas antes, el club seguía asignándose a Gragera dorsal del filial, el 29. Paralelamente se siguió trabajando en poder completar las salidas de los futbolistas descartados con el objetivo de acelerar, en la medida de lo posible, la incorporación de Mboula.

El detalle con Gragera va más allá de un dorsal. El hecho de que el gijonés pueda ser considerado ya futbolista del primer equipo puede tener influencia en un once titular en el que los rojiblancos no parecen dispuestos a arriesgar de inicio con la presencia de cuatro jugadores del B, el límite. Una expulsión o lesión podría hacer al equipo incurrir en alineación indebida. Javi Fuego era otra opción si no llegaba a tiempo la inscripción. En ataque, la duda está en si Gaspar ocupará un puesto en banda o Álvaro Vázquez actuará junto a Djurdjevic, lo que llevaría a Manu García a jugar en un costado. El que parece seguro es el debut de Pablo García. Gallego dará hoy la lista de convocados y el posible once sería el formado por: Mariño; Bogdan, Babin, Borja López, Pablo García; Gragera, Pedro Díaz; Gaspar, Manu García, Aitor García; Djurdjevic.

El Logroñés, por su parte, llega con el exrojiblanco Álex Pérez liderando la defensa y manteniendo gran parte del bloque que consiguió el ascenso la pasada campaña. No ha podido estar en Gijón su última incorporación, el delantero colombiano Leonardo Ruiz, cedido por el Sporting de Lisboa.