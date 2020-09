Nikola Cumic: "Tenía ofertas de Partizan, Estrella Roja y Tenerife, pero me decidí por el Sporting por su tradición y afición"

"Se desenvuelve por banda derecha, con polivalencia para jugar por la izquierda, es un jugador muy vertical, con muy buen uno por uno, que le gusta correr al espacio, en definitiva un perfil de lo que buscábamos la dirección deportiva y el cuerpo técnico". Javi Rico, director deportivo del Sporting, define de esta manera a Nikola Cumic, primer fichaje del conjunto rojiblanco esta temporada, y que ha sido presentado esta mañana en Mareo.

Cumic desvela que ha tenido ofertas, pero que le sedujo más la del Sporting, y cuenta los consejos que le dieron Djuka y Guerrero para recalar en Gijón.

-Expectativas. "Estoy muy contento por estar en el Sporting, espero jugar bien, hace buenos partidos, marcar muchos goles, y que el equipo pueda luchar para estar en Primera".

-¿Cómo fue su fichaje? "Estaba entrenando, todo pasó bastante rápido, me comunicó mi agente la oferta, aunque tenía otras, de Estrella Roja, Partizan, y de España del Tenerife. Pero me decidí por el Sporting, por ser un club histórico, con tradición, con muy buena afición. Djuka me ha contado mucho del club. Y por eso decidí venir aquí".

-¿Qué objetivos le han transmitido el entrenador y el director deportivo? "El objetivo es sin duda intentar pelear por subir a Primera".

-¿Cree que puede aportar goles o adaptarse a jugar de delantero? "Espero que sí. He hecho bastantes goles jugando en Serbia. Espero meter goles aquí. Pero lo importante es hacer buenos partidos, porque así los goles llegarán. No es mi decisión".

-¿Qué le ha transmitido Djuka sobre el Sporting? "Me ha dicho que vengo a un club sólido, estable y con una gran afición. También que vengo a una ciudad bonita, buena para vivir, y a un club de calidad, que la Segunda es una buena Liga para un jugador joven, que es dura, y que aquí voy a tener la oportunidad de crecer".

¿Cómo se define? "Vengo a una Liga fuerte, hay un poco de vértigo, pero se hará lo que se pueda. Como jugador, me gusta jugar uno a uno, el juego directo, atacar espacios".

¿Está para jugar? "Físicamente me encuentro bien, he estado entrenando dos meses con Olympiakos, he jugado recientemente dos partidos con la selección de Serbia, me siento en forma".

-¿Qué impresión le dio el equipo en el partido de Cartagena? "Me gustó el equipo. Ahora nos tocan partidos difíciles contra Girona, Almería y el derbi con el Oviedo".

-Consejos de Guerrero y jugador de referencia. "Con Guerrero es con quien mas tiempo he pasado en Atenas, cuando le comenté la oferta del Sporting me dijo: 'Hermano, no lo pienses, ve al Sporting, que es un club fantástico y una ciudad fantástica en la que estarás muy feliz. Y mi ídolo futbolístico es Leo Messi".