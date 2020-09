David Gallego: "A Cumic lo veo preparado para ayudarnos, pero lleva solo tres entrenamientos con nosotros"

Girona. "Sabemos que es una de las mejores plantillas de la categoría, que aúna jugadores jóvenes y otros con experiencia, con muchísima proyección. Nos vamos a encontrar un rival muy potente, sólido, y que es un muy difícil generarle ocasiones de gol. Apenas te concede ocasiones, y en ataque, si tiene opción te penaliza. Es un partido para estar muy atento los 90 minutos. Es un rival para tener mucha paciencia, concede muy poco y se despista a la mínima que te despistes".

¿Está Cumic preparado para ser titular? "Lo veo preparado para ayudarnos para el momento que consideremos oportuno, ya sea en el inicio o durante el partido. Es un chico muy atento, alegre. Pero lleva solo dos o tres entrenamientos con nosotros".

Margen de mejora en ataque. "A estas alturas tenemos mucho margen de mejora en defensa y ataque, nosotros y todos los equipos. Nuestro mayor margen está en fase ofensiva. Pero lo normal para la fase en la que estamos".

Girona sin jugar y Sporting dos partidos. "No creo que vaya a ser un factor determinante en el desarrollo del partido".

Cambios en el once respecto al once de Cartagena. "Tengo claro el equipo y lo que queremos hacer ante el Girona".

Girona, ¿prueba para calibrar? "Cada semana es una prueba. La Liga es muy igualada, el nivel muy parejo, cada rival te lo pone muy difícil. Pero no lo tomamos como algo especial".

Mensaje de Javi Fuego. "El mensaje de Javi era una apreciación de lo que es el mundo profesional. Estoy 100% de acuerdo con él, pero no es solo para los jóvenes, para todos también debería ser".

Situación Nacho Méndez. "He hablado con él en su momento. La clave es la suma de todos. La situación de Nacho, como la de cualquier otro jugador, también le he hablado con él".

Fichajes. "Buscamos jugadores que nos den otro perfil para ser mejores, y la dirección deportiva trabaja ahora como todo el año. No voy a decir las posiciones".

¿Qué le ha sorprendido positivamente? "Valoro mucho el grado tan alto de implicación, unión y trabajo de los jugadores. Pero no me ha sorprendido, me lo esperaba de ellos".