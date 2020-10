David Gallego: "Si surge alguna oportunidad de mercado la estudiaremos"

David Gallego, entrenador del Sporting, explica cómo afronta el Sporting los últimos días de mercado y el buen inicio de competición de los rojiblancos.

¿Da por cerrada la plantilla? "Cumic y Saúl García cumplen el perfil de lo que estábamos buscando. Si surge otra posibilidad con alguien que cumpla el perfil también lo estudiaríamos. Mientras el mercado esté abierto espero cualquier cosa".



¿Era una prioridad la continuidad de Djuka? "Nunca hemos valorado la posibilidad de que no siguiera con nosotros".



Sobre el Almería. "Es una plantilla muy poderosa, en la que prácticamente doblan posiciones con un nivel competivivo máximo. Por el potencial que tienen pueden hacer prácticamente dos equipos y que el nivel de rendimiento no baje. Es de las plantillas más compensadas. Apuesta por un juego asociativo. Tienen mucho nivel y desborde. Tienen velocidad y gol. Es un rival muy exigente para cualquier equipo de la categoría".



¿Movimiento de última hora? "No soy persona de pensar más allá. Simplemente me dedico a pensar en el día a día. Me centro en lo que tengo".



¿Firma quedarse con la plantilla tal y como está? "Cuando se cierre el mercado debo exigirme y sacarle el máximo rendimiento a lo que tenga".



Saúl García. "Ha entrenado muy bien, como el resto de la plantilla. De cara al domingo veremos los que inician. Lo importante es también los que acaban, ahí se deciden los puntos que acaban sumando".



Borja López, Djuka y la comunicación. "Soy de los que creo en la comunicación con los jugadores. Cuanto más conocimiento tengamos del jugador muchísimo mejor para llevar después esa gestión".



¿Se esperaba este inicio? "Me encuentro feliz y contento. Pero me centro en seguir creciendo como idea de equipo".



Golpe sobre la mesa gana al Almería. "Seguiría igual, mi argumento no va a cambiar. Valoraré lo que se hace bien y mal para seguir creciendo en nuestra idea. Pero estaría muy contento y satisfecho porque le volveríamos a dar una alegría a nuestra afición".



Aspectos a profundizar. "Tenemos que seguir con la misma idea, no salirnos del guion, y puntualizar los detalles del rival siguiente".