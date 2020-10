El Sporting anuncia la renovación de Nacho Méndez

Buenas noticias en el Sporting. El conflicto entre el club y Nacho Méndez se ha desatascado. Esta mañana el Sporting ha anunciado la renovación del centrocampista por cinco temporadas, hasta el año 2025. Se pone fin así a un conflicto que llegó durante casi un mes a su punto de tensión más alta, ya que el luanquín se entrenaba al margen debido a que no había aceptado la oferta de renovación.

Ayer, Javi Rico, director deportivo del Sporting, explicó su postura. "Nacho Méndez deseamos que renueve, pero si no lo ve claro el club está por encima", recalcó. El responsable de la dirección deportivo explicó también sobre las condiciones que "no sé muy bien el por qué de la postura de Nacho, económicamente no hay problema, más estabilidad deportiva que un contrato de larga duración no se puede ofrecer, y con una oferta que ya era importante antes del covid-19, es complicado de ofrecer. El club ha hecho el esfuerzo para que económicamente sea la misma".

Ahora el Sporting ha anunciado la continuidad del canterano, que acababa contrato al acabar la temporada, pero que seguirá vinculado hasta 2025.