Las sensaciones del entrenador el Sporting David Gallego en la previa del derbi ante el Oviedo

David Gallego, entrenador del Sporting, explica sus sensaciones de cara al que será su primer derbi. Transmite cómo se encuentra el equipo a nivel anímico, la forma en la que han preparado el duelo ante el Oviedo y cómo ve al rival.

Importancia del derbi. "Las circunstancias tampoco permiten mucha vida social, pero sí que he notado en el entorno y el club que es un partido que se vive de forma muy especial".

Últimos derbis, mala imagen. "Lo único que queremos es que la afición se sienta muy orgulloso de nosotros cuando acabe la temporada".

¿Llegan un punto por encima del Oviedo? "Para nada. Cada partido se empieza de cero, y lo que ha pasado antes no tienen nada que ver con lo que ha sucedido antes"

Opciones de jugar Nacho Méndez. "Es un jugador más, tiene las posibilidades de ayudarnos como el resto de compañeros cuando lo consideren oportuno".

¿Es un alivio su renovación? "Estoy muy contento por él, por el club y por el equipo. Es un jugador que puede ser muy importante en esta entidad".

Preparación del partido. "La preparación es la misma. Al final nosotros tenemos una forma de entrenar y trabajar. Pero hay un componente emocional que hemos tenido que estar más pendientes"

¿Ambiente especial en el vestuario? "Lo que he notado es desde que he estado aquí. Que el equipo entrena de forma espectacular, y sí que es verdad les escucho mucho más hablar entre ellos del partido. Les veo super enchufado".

¿Espera un partido de caliente? "Jugar sin afición hace que sea un poco descafeinado. Pero espero que cada uno va a intentar contrarrestar y combatir al rival, y no espero nada en concreto, solo un partido de fútbol que espero que hagamos un gran partido y consigamos la victoria"

¿Cómo ve al Oviedo? "Es muy intenso, solidario en el esfuerzo, y que considero también que tiene menos puntos de los que se ha merecido por el juego que ha realizado, y que tiene un grandísimo enternador?

¿Partido decisivo en el aspecto emocional para las próximas jornadas? "Nuestra labor es intentar que si se gana no haya un exceso de confianza, y si se pierde no haya una bajada en el estado anímico.

Opciones de Saúl García de ser titular. "Sí, tiene las mismas posibilidades que Pablo García?

¿Más hincapié en el aspecto psciológico? "Hemos estado pendientes, pero sin hacer hincapié. Veo al equipo muy concentrado, sabiendo lo que nos jugamos también, y sabiendo lo importante que es para la afición, pero le ha dado naturalidad a la semana".

¿Le preocupa que salgan demasiado extramotivados? "No me preocupa en ese sentido. Saben que tienen que dedicarse única y exclusivamente a lo que está pasando en el juego".

Manu García en la banda izquierda. "Nos ayudó muchísimo en lo que le pedimos. Es una opción más desde luego".

Fichaje fallido de Campuzano y situación de Álvaro Vázquez. "He estado centrando en los jugadores que tengo, han sido unas gestiones que corresponden a la dirección deportiva. Con Álvaro Vázquez he hablado como todas las semanas".

¿Qué opina de la plantilla que tiene? "Tengo que intentar sacarle el máximo rendimiento a la plantilla que tengo, es la mejor del mundo, porque son los que tengo, y no nos vamos a excusar en nada".

Mensaje al vestuario. "Que seamos nosotros, mantener esos valores de esfuerzo, solidaridad, compromiso y atención. En eso no podemos fallar. Luego no podemos saber si podemos acertar o no".