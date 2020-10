Borja López: "Ante el Oviedo es clave seguir bien atrás y mantener la efectividad"

Borja López ha recuperado sus buenas sensaciones esta temporada, tras quedarse sin jugar gran parte de la pasada campaña. Con su buen actuación en la zaga ha contribuido a que el Sporting se mantenga sin goles en contra en este inicio de competición. El gijonés traslada sus sensaciones de cara al derbi de mañana ante el Oviedo en el Carlos Tartiere (21.00 horas, Movistar Vamos y Movistar La Liga).

¿Sorpresa por el inicio? "Para nada, queríamos empezar con una buena racha de victorias, encajando pocos goles. Sabíamos que para darse algo así había que trabajar mucho, lo hemos hecho durante la pretemporada. Es un buen arranque, pero que no sirve de nada, si no le damos continuidad.



¿Llegan mejor que el Oviedo? "Llegamos preparados para el derbi. Nosotros estamos listos, y sabemos lo que nos podemos esperar. Hemos preparado el plan de partidos con las variantes que pueda presentar el Oviedo, y eso es lo único que sé".



Clave para no recibir goles. "La clave es el trabajo de todo el equipo. No encajar goles no es solo cosa de la defensa y el portero. Estamos comprometidos, recibimos pocas ocasiones por partido, y en una categoría como la Segunda, en la que es importante el aspecto defensivo para el devenir de la temporada, es importante seguir con esta línea".



Estado anímico. "Estoy contento yo y todo el equipo. Estamos ilusionados y con ganas. La gente está feliz. Pero sabemos que la temporada es muy larga, y que hay que continuar en esta línea".



¿Le recuerda este Sporting al de los Guajes? "Hay muchos jugadores de la casa, como yo y muchos otros. Y eso al final a la gente de Gijón le gusta, que se vean jugadores de Mareo de la primera plantilla. Ya lo decía Joaquín, que cuando mejor iban las cosas es cuando había jugadores comprometidos, con gente de la casa. Y esa mezcla la tenemos.



¿Necesitaba un arranque así para volver a sentirse futbolista? "Me he sentido futbolista siempre, cuando jugaba menos o más. Ser futbolista no es solo cuando te van las cosas bien, que recibes elogios. Pero cuando va mal, también hay que trabajar mucho para que te llegue la oportunidad y hay que cogerla y seguir".



Sobre el Oviedo. "Sabemos de su potencial físico, es un rival muy bueno. Hemos trabajado toda la semana cualquier aspecto que nos podemos encontrar. Da igual quien juegue, si mantenemos esa estructura defensiva, no sufriremos".



David Gallego. "Ha habido un buen 'feedback', de cual es nuestra idea y cómo queremos jugar. Se ha visto estas jornadas un poco el Sporting que se quiere. Es pronto para valorar, pero vamos por el bueno camino".



Llevan tres años sin ganar en el Tartiere. "Tenemos este partido para intentar conseguir. Sabemos de la importancia que subimos, la afición tiene ganas del partido. Son tres puntos, le da mucho valor, pero tenemos que estar muy concentrados y unidos. Son partidos que se deciden por pequeños detalles, y no podemos fallar en ningún momento. En estos partidos es clave estar bien atrás y mantener la efectividad".