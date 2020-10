David Gallego: "La experiencia de Saúl García puede aportarnos mucho"

David Gallego, entrenador del Sporting, muestra sus sensaciones a escasos minutos de que empiece el derbi ante el Oviedo.

"Este partido es diferente y especial, para nosotros y la afición, los números están ahí, pero eso no condiciona para lo que pasará en el partido. Lo que ha pasado antes está muy bien, pero hay que intentar ser mejores que el Oviedo desde que el árbitro pita el inicio".



"Es una semana diferente, hay muchos jugadores de la casa que han vivido derbis. Se nota en todo que es un partido especial".



"Hacemos el mejor equipo posible. Para el partido de hoy, con la experiencia de Saúl García creíamos que nos podía aportar mucho, pero Pablo García había hecho un partidazo el anterior".



"Cumic está perfecto, si no está al 100% en nuestro equipo no se podría participar".



"Se da la circunstancia de que el equipo ha marcado en las segundas partes, pero lo que queremos es que sea un equipo muy competitivo desde el principio hasta el final".