Pelayo Suárez: "La mano de Grippo fue clara, pero no debemos meternos en decisiones del árbitro y el VAR"

Pelayo Suárez se suma a la lista de debutantes que el Sporting ha abierto en apenas cinco jornadas. El canterano, rojiblanco desde la etapa alevín, admite que el equipo está dolido tras la derrota en el derbi ante el Oviedo. Invita a hacer punto y aparte, se siente feliz por sus primeros minutos y recuerda que la mano de Grippo en la primera parte pareció clara pese a que el árbitro la dejó sin señalar.

-Sensaciones tras el debut.

-Cuesta dormir después de los partidos. Fue también en este caso. Hasta las 3 de la mañana no conseguí hacerlo. Los nervios del partido y del debut es lo que causa.

-¿De quién se acordó?

-Me acordé de mi gente cercana, de mi familia y sobre todo, de mi hermano. Él sabe bien el porqué.

-¿Fue la derrota injusta?

-Considero que sí. Lo mejor hubiera sido un empate. Tampoco hubo ocasiones muy claras por los dos equipos. AL final se decidió por una situación aislada, que fue el penalti.

-¿Qué faltó?

-En cuanto ellos meten el gol forman dos líneas defensivas bastante juntas y es más difícil encontrar con claridad a la gente de arriba. Nos faltó un paso más en la zona de arriba. Hay que seguir trabajando para que no nos suceda en más partidos.

-Hijo y sobrino de exjugadores del Sporting, ¿qué consejos le dan en casa?

-No he coincidido mucho con mi padre tras el partido. Hubo un abrazo. Hablaré con más calma. Seguro que me dará buenos consejos para ir pensando en Tenerife, que es lo importante para el equipo y para mí.

-¿Qué supone el debut tras tantos años en la cantera?

-Es una alegría. Llevo aquí desde alevines. Haber conseguido este sueño da mucha felicidad. Fue una pena el resultado. Mejor hubiera sido una victoria. Estoy feliz y con ganas de seguir trabajando para que lleguen nuevas oportunidades.

-¿Qué mensaje le dio Gallego?

-A la hora de salir al campo me transmitió mucha tranquilidad. Me dijo que estaba preparado para ello. Ahora que hay que seguir trabajando para contar con más oportunidades.

-¿Cómo está el vestuario?

-No es fácil perder un derbi. Tanto como la afición, el equipo está jodido. Hay que hacer punto y aparte y pensar en el Tenerife, en el partido a partido.

-¿Cómo valora la mano de Grippo?

-No he visto la acción todavía. Por lo que comentan mis compañeros fue bastante clara, pero no puedes entrar a juzgar. Son acciones en las que el árbitro y el VAR tienen que tomar decisiones y nosotros no tenemos que entrar en ello.