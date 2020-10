Villa y Cazorla aplauden a Javi Fuego: "Eres un ejemplo"

"No concibo nada en la vida sin trabajo, sin constancia, sin humildad". Javi Fuego inicia con estas palabras el vídeo que le ha dedicado el Sporting con motivo de haber cumplido en el derbi 500 partidos entre Primera y Segunda, 550 si se tienen en cuenta la totalidad de encuentros oficiales. El reconocimiento al poleso incluye la participación de excompañeros y amigos, compartiendo su felicitación y dejando constancia de los valores que le han caracterizado durante su ditalada trayectoria, repartida entre Levante, Rayo Vallecano, Recreativo de Huelva, Valencia, Espanyol, Villarreal y Sporting, donde a sus 36 años ha iniciado la temporada siendo un fijo.

"Es una cifra que está al alcance de muy pocos, de sólo unos elegidos. Lo has conseguido de una manera ejemplar. Aún te queda cuerda para rato", resume David Villa sobre Javi Fuego, con el que compartió sus primeros pasos en el primer equipo del Sporting, momento en el que fraguaron una amistad que perdura. "¡Polesu! ¿cómo estás? Eres un ejemplo", interviene Javi Venta, otro de los que destaca la profesionalidad del rojiblanco. "Nenu, ¡muchas felicidades! Hemos compartido muchísimas cosas desde pequeños y un año en Villarreal para mí muy importante. Siempre te deseo lo mejor. Nadie te ha regalado nada y te mereces todo lo bueno que te pase", destaca Cazorla.

"Jugar 500 partidos como profesional está al alcance de pocos y demuestra tu gran capacidad como futbolista y tus extraordinarios valores como persona", remarca Marcelino García Toral. "Ha sido un lujo haber podido compartirlo contigo. Te deseo otros 500", le traslada Esteban Granero. Entre los grandes amigos de Javi Fuego no faltó uno de sus íntimos, el guardameta Asier Riesgo. "Has sido un pedazo de profesional", asegura el vasco. Otro exrojiblanco, con el que estuvo en el Rayo, no le olvida. "Soy un privilegiado de haberte conocido. He aprendido mucho de vos", asegura Trejo.

Desde Gijón, Jorge García Torre recuerda que "siempre fuiste un paso por delante, desde alevines" y su descubridor, Jorge Luis García, no oculta su debilidad por Javi Fuego: "Su padre no imaginaba que iba a hacer la carrera que hizo. No sólo llegó al primer equipo, llegó a eso y a más". "Tiene unos valores y principios pensando siempre en lo mejor para todo lo que le rodea", recalca Joaquín, el eterno capitán. "¿Qué me queda? Todo. La esencia es la misma. El fútbol es un constante aprendizaje. Cada día se puede mejorar", concluye el propio Javi Fuego.