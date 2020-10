Gallego: "La derrota en el derbi dolió, pero no debe cambiar nuestra línea"

"Vamos a esperar por Babin hasta el último momento". David Gallego esconde sus cartas para el partido ante el Tenerife. El entrenador del Sporting, que tiene a Babin y Marc Valiente entre algodones -este úlimo hizo hoy trabajo parcial con el grupo- ve preparado a Pelayo por si debe recomponer la defensa y no cierra la puerta al regreso al once de Pablo García. En cuanto a lo deportivo, el técnico no oculta que la derrota en el derbi "dolió mucho, pero no debe alterar nuestra línea" tras sumar cuatro victorias en las cuatro jornadas iniciales.

-Sobre si Babin podrá jugar el domingo.

-Tiene una muy pequeña lesión, eso es muy positivo. Vamos a esperar hasta el último momento sabiendo que tiene compañeros que le pueden suplir perfectamente.

-Referencias sobre el Tenerife.

-Va a ser de los mejores equipos de la categoría, no tengo ninguna duda. Es un equipo muy vertical, agresivo en las disputas. Es muy difícil generarle ocasiones y te penaliza mucho si no estás bien.

-Rotaciones en semana de tres partidos.

-La semana, el rival y cómo vea a los jugadores marcará cómo iremos decidiendo. Soy partidario de hacer un once que me transmita seguridad de que es el mejor.

-Pelayo como alternativa a la defensa.

-En esa posición tenemos tanto a Pelayo como a Babin, Valiente, Zalaya€ Hablo con todos. El que vaya a jugar me transmitirá total confianza.

-La derrota en el derbi.

-No debería alterar la línea del equipo. Es verdad que era un partido con el que todo el sportinguismo estaba ilusionado, como nosotros mismos. Por el rival que era, porque podíamos seguir imbatidos y por sumar 15 de 15 puntos. Una vez ha pasado, el equipo hizo lo que pudo, no puedo reprochar nada en cuanto a esfuerzo. Esto no para y se nos exige ahora conseguir los tres puntos.

-Ganas de reivindicarse.

-Al equipo le dolió mucho la derrota. En el primer entrenamiento estaban cabizbajos, pero a medida que ha avanzado la semana hubo una actitud diez en el entrenamiento. Acabamos con muy buenas sensaciones.

-Levantar la moral.

-Hay que darle naturalidad a esto y tenemos otro partido ante el Tenerife que hay que ganar.

-¿Volverá Pablo García a la titularidad?

-Es una posibilidad. Tanto Pablo como Saúl me transmite mucha confianza, que es lo que quiero en todas las posiciones de la plantilla.

-¿Juega el equipo más cómodo al contragolpe?

-Tenemos que sentirnos cómodos en cualquier situación. Tienes que estar preparado todo. Habrá rivales que te cederán mucho campo, y tenemos que sentirnos cómodos en ataque organizado, y otros que te presionarán más arriba y tendremos que estar cómodos al contragolpe. En ese proceso estamos.

-¿Valiente está en condiciones para jugar?

-Ha comenzado a pisar campo y las sensaciones muy buenas. Después del tiempo que lleva parado tenemos que ir viendo su evolución.

-Tras un inicio impecable en lo defensivo, ¿en qué punto está el equipo en ataque?

-No podemos olvidarnos de aspectos defensivos. En cinco partidos hemos recibido un solo gol, a balón parado y de penalti. Eso no lo podemos perder. El equipo va creciendo poco a poco en el aspecto ofensivo. A nivel de iniciación en el juego vamos dando pasos, hemos crecido y donde tenemos más margen es en la zona de finalización. Es un proceso, tenemos que ir poco a poco.

-¿Habrá plan específico de preparación ante una semana de tantos partidos?

-El equipo ha entrenado anteriormente para estar en las mejores condiciones para esta. Ya estaba previsto.

-¿Seguirá en directo los partidos del filial?

-Me encanta el fútbol y ver en directo a la gente que tengo por debajo. En pretemporada no pudimos estar, pero nos vimos todos sus partidos luego. Estaré viendo seguro al filial siempre que no estemos viajando u ocupado por temas de la primera plantilla.