David Gallego, entrenador del Sporting, analiza el partido del Alcorcón, el penúltimo en el largo carrusel de partidos de los rojiblancos. Así ve el técnico al equipo.

¿Podrán mantener el tono físico todo el año? "Es nuestra intención, estoy convencidísimo de que así será. No solo hay once jugadores titulares, pero no creo que tengamos problema físico durante el año".

Objetivo. "El equipo entrena para crecer en su modelo e idea, y para intentar vencer al rival en el partido siguiente".

Goles en las segundas partes. "Es una anécdota. No me quedo con que eso, si no con que el equipo no se descompone y sigue creyendo en el plan del partido. Mantenemos el orden".

Guille Rosas y Pablo García. "Les ha servido su actuación para darnos cuenta de que el equipo necesita que si se requiere que tienen que jugar van a rendir".

Inercia positiva. "Los resultados positivos ayudan al crecimiento del equopo, `pero la realidad es crecer en el modelo, sean mejores o peores los resultados".

Sobre el Alcorcón. "Es un equipo muy intenso y vertical, en su campo se encuentra cómodo. Ha tenido problemas con el covid-19 y ha aplazado dos partidos. Le dieron otro partido por perdido por alineación indebida. Para ellos es extremadamente importante este partido y van a por su mejor partido. No miro la clasificación y las circunstancias".

Candidatos definidos para pelear por subir. "Es pronto. Por amplitud y potencial de plantllas, muchos van a estar ahí".

Grado de satisfacción por su fichaje. "Estoy feliz, ilusionado. Estoy muy agradecido que un club de la historia del Sporting pensase en mí para llevar su proyecto. Que apuesten por uno hay que estar agradecido e ilusionado. Estoy muy contento con el club, la plantilla y la ciudad".

Djuka, sin goles. "Su rendimiento lo valoramos más allá del acierto a portería. Está teniendo un rendimiento fantástico. Los goles considero que muchas veces son rachas y dinámicas. Esta semana tuvo dos opciones clarísimas, el gol de Álvaro es una acción que él lucha, y nos da otra opción que es gol".

Álvaro Vázquez. "Las oportunidades las veremos a final de temporada. A mí me las piden las oportunidades, no es que las de yo. Estamos al servicio del equipo, todos los jugadores serán importantes durante la temporada".

¿Mayor evolución ofensiva? "Vamos creciendo, pero estamos lejos de lo que podemos ser".

Manu García, a la sub-21. "El talento de Manu ahí está. Rinde a un nivel altísimo. Tiene cualidades, capacidad y talento para ir al Europeo y ser titular con la sub-21. Pero es algo que no tengo decisión yo. Lo que tengo que sacarle es el máximo rendimiento en nuestro equipo".

Nota tras 16 puntos de 24. "No soy de poner notas. Lo que creo que es que el equipo va evolucionando y tenemos margen de mejora. En eso vamos a insistir".