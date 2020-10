Nivel de satisfacción. “Estoy plenamente feliz y contento con el partido que ha hecho el equipo, con la intensidad que ha tenido durante el partido, con la paciencia y pausa en la iniciación, y la involucración de todos los jugadores”.

Sin goleada. “El equipo lo que tiene que hacer es generar mucho y que le generen poco. Al final es cuestión de acierto. Cuando generas tanto y te hacen poco, las posibilidades de ganar son mayores. Y eso es lo que ha hecho el equipo. Estoy muy satisfecho, no es fácil hacer un partido así en esta categoría y generar tanto juego”.

Ocasiones falladas. “Independientemente del resultado me dedico a analizar el juego. El equipo me ha encantado en defensa y en ataque, el equipo ha generado mucho juego y he disfrutado mucho viendo a mi equipo”.

¿Qué se le pasaba por la cabeza en esos fallos? “Cuando hay una acción, y acaba desacertada, al jugador siempre le digo que no va a volver y que debe estar preparado para la siguiente. Lo que queremos es generar muchas ocasiones. Estaba deseando que cuando tuvieran una cosa disfrutaran de otra, y así ha sucedido con Aitor”.

Entrada de Álvaro con 0-1. “Creíamos que era lo más correcto. Y tener jugadores expertos con un triple cambio que nos iban a dar empaque en esos últimos minutos”.

¿Esperaba este rendimiento? “Ni me lo esperaba ni no. Hay que seguir analizando donde puede estar nuestra mejor a nivel de modelo. Sabemos que esto es muy largo, y hay que centrarnos en el siguiente partido. Nuestro ADN no lo podemos perder, la intensidad, solidaridad y sacrificio”.

Sensaciones en la carga de partidos. “Tengo plantilla. Los jugadores entienden muy bien cuál es nuestra gestión. Y el equipo va creciendo poco a poco en nuestra idea”.

Interpretación del equipo. “El equipo ha entendido muy bien cuando debíamos darle una pausa y cuando debíamos ser más verticales”.