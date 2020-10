David Gallego: “Manu García tiene talento para ir al Europeo sub-21 y ser titular”

El Sporting, que ha iniciado el curso con buen pie, quiere prolongar su buena dinámica. Al equipo le ha acompañado el juego, las sensaciones y el físico. La incógnita se sitúa en saber si este buen ritmo que han impuesto serán capaces de mantenerlo. “Es nuestra intención, estoy convencidísimo de que así será. No solo hay once jugadores titulares, están todos. Y además no creo que tengamos problema físico durante el año”, cuenta el preparador rojiblanco.

David Gallego lanza también un mensaje a modo de advertencia sobre el Alcorcón, rival en el día de hoy. No se fía el técnico del comienzo irregular de los madrileños. “Es un equipo muy intenso y vertical, en su campo se encuentra cómodo. Ha tenido problemas con el covid-19 y ha aplazado dos partidos. Le dieron otro partido por perdido por alineación indebida”, resume el entrenador del Sporting. “Para ellos es extremadamente importante este partido y van a por su mejor partido. No miro la clasificación y las circunstancias”, subraya Gallego.

Lo que sí reafirma al técnico de los rojiblancos es la buena dinámica para intentar establecer su idea. “Los resultados positivos ayudan al crecimiento del equipo, pero la realidad es crecer en el modelo, sean mejores o peores los resultados”, apunta. Por eso explica que se siente cómodo cuando ya lleva más de tres meses en Gijón. “Estoy feliz, ilusionado. Estoy muy agradecido que un club de la historia del Sporting pensase en mí para llevar su proyecto. Que apuesten por uno hay que estar agradecido e ilusionado. Estoy muy contento con el club, la plantilla y la ciudad”, resalta el entrenador del Sporting.

David Gallego, aunque es algo que intenta esquivar, se refiere a nivel individual a alguno de sus futbolistas. En primer lugar a Manu García. “El talento de Manu ahí está. Rinde a un nivel altísimo. Tiene cualidades, capacidad y talento para ir al Europeo y ser titular con la sub-21”, comenta. También lanza su apoyo a Djuka: “Está teniendo un rendimiento fantástico. Los goles considero que muchas veces son rachas y dinámicas”. Y habla sobre las posibilidades de Álvaro Vázquez de jugar de inicio: “Las oportunidades las veremos a final de temporada. A mí me las piden las oportunidades, no es que las dé yo”. Por último aplaude la actuación de los jóvenes Guille Rosas y Pablo García: “Si se requiere que tienen que jugar van a rendir”.