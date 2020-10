A David Gallego, cuando veía que el Sporting desaprovechaba las ocasiones claras para marcar, solo le pasaba ayer una sensación por la cabeza: volver a intentarlo. “Cuando hay una acción y acaba desacertada, al jugador siempre le digo que no va a volver y que debe estar preparado para la siguiente. Lo que queremos es generar muchas ocasiones. Estaba deseando que cuando tuvieran una ocasión disfrutasen de otra, y así sucedió con Aitor García”, explicó el entrenador rojiblanco.

El Sporting venció 1-2 en Alcorcón. Falló ocasiones muy claras. Pero el técnico del club gijonés evitó lamentarse por esa circunstancia y pensar que se podrían haber escapado dos puntos. “El equipo lo que tiene que hacer es generar mucho y que le generen poco. Al final es cuestión de acierto. Cuando generas tanto y te hacen poco, las posibilidades de ganar son mayores. Y eso es lo que ha hecho el equipo. Estoy muy satisfecho, no es fácil hacer un partido así en esta categoría y generar tanto juego”, relató.

Otro triunfo más provoca que el Sporting se sitúe con 19 puntos después de nueve partidos disputados. “Estoy plenamente feliz y contento con el partido que ha hecho el equipo, con la intensidad que ha tenido durante el encuentro, con la paciencia y la pausa en la iniciación, y el involucramiento de todos los jugadores”, resaltó el entrenador.

David Gallego indicó que el de ayer en Alcorcón fue uno de los partidos que mejor sensación le dejaron. “Independientemente del resultado, me dedico a analizar el juego. El equipo me ha encantado en defensa y en ataque, ha generado mucho juego y he disfrutado mucho viéndolo”, confesó.

El Sporting, con seis victorias, dos empates y una derrota, cuaja una buena dinámica en el comienzo de Liga. “Ni me lo esperaba ni no”, apuntó Gallego, cuestionado sobre el rendimiento del equipo. “Hay que seguir analizando dónde puede estar nuestro mejor juego a nivel de modelo. Sabemos que esto es muy largo, y hay que centrarnos en el siguiente partido. Nuestro ADN no lo podemos perder, la intensidad, solidaridad y sacrificio”, subrayó.

El Sporting, además, está saliendo bien parado de la fase con mayor carga de partidos. “Tengo plantilla. Los jugadores entienden muy bien cuál es nuestra gestión. Y el equipo va creciendo poco a poco en nuestra idea”, señaló Gallego. “Hemos entendido muy bien cuándo debíamos darle una pausa al partido y cuándo debíamos ser más verticales”, insistió sobre las claves de un nuevo triunfo del Sporting esta temporada.