De casi golear a pedir la hora, pero un triunfo más con paso firme

Saúl García con todo a favor para marcar se topó con el portero. Djuka desaprovechó dos manos a mano. Y para rematar la fiesta se unieron Aitor García y Manu García, que no supieron definir entre los tres palos con todo a favor ante el meta rival. De esos partidos para golear, y con la sensación de que si se perdona lo acabas pagando, el Sporting salió bien parado al límite. Porque Aitor apareció, en un contragolpe, para poner por delante a los rojiblancos después de que el Alcorcón empatase. El Sporting, en un partido muy completo en el apartado ofensivo, con numerosas llegadas, se aprovechó de la debilidad del rival, falto de ritmo y con numerosas bajas. Se sufrió, pero era un partido que había que ganar sí o sí. Y el Sporting, después de nueve jornadas, se mantiene en la zona alta. Pocos lo hubieran imaginado en verano. Ahora, viendo el rendimiento que ha conseguido David Gallego de una plantilla que el año pasado parecía que no valía para nada, a muchos ya no les sorprende ver al Sporting partido a partido compitiendo, con sus momentos para ganar, y mereciendo la victoria. Son 19 puntos de 27 posibles. Se mantiene el ritmo de puntuación. Y también la sensación de que, aun desaprovechando infinidad de ocasiones claras, el Sporting acabará teniendo su oportunidad para marcar. Tres puntos más, paso firme y tranquilidad para un proyecto que va por el buen carril.