“Con Álvaro y Manu, el Sporting sería lo máximo”

Pocos podían imaginarse en Castellón que el fichaje de Álvaro Fidalgo sería un chollo comercial. Como si de un galáctico se tratase, el fichaje del sierense desencadenó en una venta masiva de camisetas. Más de 40 compraron entre la primera y segunda equipación los amigos de Fidalgo, los mismos que integran su peña en Pola de Siero, donde se reúnen para ver sus partidos. Todos ellos, como su abuelo, Rafa Fidalgo, lamentan no poder ver a Álvaro el próximo lunes en El Molinón, en un partido muy especial. “Estuvo cerca de vestir de rojiblanco. Tuvo la opción de fichar por el Sporting pero no fructificó”, reconocen. Los íntimos de Fidalgo, no obstante, confían en que el centrocampista de la localidad de Hevia, tenga un gran futuro. “Sueño con verle jugar en Primera y si es un club asturiano mejor”, dice su abuelo.