“Tenemos 19 puntos, queremos seguir mejorando en ataque y defensa, los resultados no nos pueden confundir en estos momentos”. David Gallego, en su línea habitual, transmite un mensaje de prudencia. El buen momento del Sporting no altera su discurso. “Me gustaría seguir viendo lo mismo, que el equipo crece en la fase ofensiva como la defensiva, no tenemos otro reto”, relata el entrenador del conjunto rojiblanco.

El Sporting recibirá mañana al Castellón en El Molinón. Lo hará instalado en la zona alta de la clasificación, en puestos de ascenso directo. Pero sin poder disfrutar plenamente de este buen inicio. “Me da mucha pena que la afición no pueda estar disfrutando en El Molinón del equipo, estaríamos jugando con un jugador más”, lamenta David Gallego.

Con dos victorias seguidas, los rojiblancos recibirán a un recién ascendido, del que no se fía el preparador rojiblanco. “Es un equipo que va variando sus sistemas. En un porcentaje muy alto ha jugado con una línea de cinco. En ataque ha dispuesto de un juego asociativo, lleva casi dos años con ellos, lo llevan muy interiorizado”, analiza el técnico del conjunto gijonés. “Es un equipo con mucha posesión, que tiene muy claro a lo que juega, te penaliza mucho si te equivocas. Es un equipo muy solidario y organizado, y poderoso en el balón parado”, profundiza.

En Alcorcón, la pasada jornada, Djuka rompió su mala dinámica goleadora. Lo hizo en un partido en el que falló varias ocasiones claras. Pero David Gallego, defensor de su trabajo, sin preocuparle las dinámicas, insiste en esa misma tónica. “Los goles refuerzan a un punta. Pero he visto al mismo Djuka esta semana que al principio. Es un jugador con una implicación tremenda para lo que se le pide. Está al servicio del equipo cuando se le puede. Estoy contento con él como con el resto de delanteros. Me interesa su implicación y los goles es evidente que le refuerzan”, afirma.

Cuestionado sobre Gragera, y su papel las últimas jornadas en el once inicial, Gallego evitó profundizar en la situación del gijonés. “Está participando ahora, nos está ayudando muchísimo, tiene un gran margen de mejora”, indica Galego. “Gragera y Javi Fuego juegan en las mismas posiciones, están al servicio del equipo. Ahora le está tocando su momento a José. Estoy encantando del trabajo que ha hecho Javi, y del que le está tocando ahora a José”, profundiza el técnico rojiblanco.

Con un gran inicio de curso, Gallego evita mostrar públicamente cuál cree que es el margen de mejora: “Buscamos aguantar arriba en la clasificación. “Veo al equipo super preparado para competir ante el Castellón. El equipo está entendiendo muy bien lo que buscamos, y en eso nos centramos”.