La decisión del Sporting de vender los derechos de los partidos de su filial a la plataforma Footers no ha gustado a los socios. El club rojiblanco había incluido en la renovación de abonos, en la opción A, el acceso a los partidos de las categorías inferiores en Mareo. Debido al virus, como sucede en el resto de ciudades deportivas de los clubes del fútbol profesional, en Mareo no se permite el acceso de público. El Sporting llegó a un acuerdo con Footers el pasado fn de semana, por lo que el partido se televisó por esa plataforma de pago, a diferencia del primer partido, que se pudo ver gratis en abierto.

“Mejor hubieran tenido un detalle con los que sacaron la opción A y darlos gratis por su web que buscar ganar más dinero con la venta de los derechos. Se desprecia al socio totalmente, no tienen sensbiilidad”, afirma Roberto Narváez, habitual de Mareo y miembro de la Peña La 1905. “Nunca han tenido un detalle con la afición, no les importamos”, subraya Herminio Martín, también abonado y presidente de la Peña Nunca Caminarás Solo. En la misma línea opina Juan Castañón, de la Peña Los Guajes. “Están acabando con los valores del club, ven al Sporting como un negocio, cada vez les importa menos el aficionado”, explica. “Ya que no se puede ir a Mareo, mejor lo daban gratis, total por lo poco que ingresarán, cabrean a la gente, y muestran que no tienen sensibilidad”, afirma Monchu Álvarez, socio rojiblanco habitual en Mareo.