“Sufrir me espero sufrir siempre. Hay mucha igualdad en cualquier categoría, y más en Segunda”. David Gallego, entrenador del Sporting, da valor a los tres puntos ante el Castellón pese a que la segunda parte dio opciones a los visitantes para, al menos, llevarse un empate. “Sabemos que ganar fácil no existe aquí. Hemos hecho una primera parte en la que le quitamos la posesión del balón al rival y tuvimos secuencias de pases más largas. Al final hemos conseguido generarle ocasiones suficientes”, destacó el técnico, quien evitó cambiar el mensaje ante el brillante comienzo de temporada del equipo. “Tenemos muy claro cuál es el objetivo, que es competir bien el partido siguiente. Y a la afición le digo que disfrute. Si están contentos con el equipo, y estamos ganando, que disfruten y se ilusionen. Nosotros sabemos que esto es muy largo”, sentenció.

“Llevamos 22 puntos y el sábado nos enfrentamos al Mirandés. Tenemos que descansar bien para hacer un gran partido. Es lo que me preocupa”, reiteró David Gallego sobre la oportunidad de que el Sporting firme un inicio de campaña de récord en puntuación. El entrenador del Sporting mantiene la mirada en no ir más allá de la siguiente jornada y asume que tras el descanso hubo momentos de sufrimiento para mantener el marcador. “En la segunda parte ellos han propuesto otra cosa. Nos han igualado arriba. Nos han hecho jugar más largo. Nos hemos adaptado al rival que teníamos enfrente. Felicito al Castellón, porque ha buscado alternativas”, explicó el catalán.

A la hora de mostrar las causas de no haber podido dar continuidad al control mostrado en los primeros minutos, Gallego fue conciso. “Nos ha faltado al final la última toma de decisión. No hemos pasado apuros en cuanto a ocasiones, pero el rival ha tenido tres o cuatro a balón parado en las que no pudo hacer daño”, detalló. No cree, en todo caso, que el equipo haya sido rehén de falta de pegada arriba. “Lo que tenemos que intentar es generar ocasiones. Debemos tener la capacidad de generar mucho. Me voy contento. Hicimos diez tiros a puerta en la primera parte y acabamos con quince. Es para estar contentos de nuestra propuesta. No tuvimos la efectividad que nos hubiera gustado, pero ha sido suficiente”, destacó.

El entrenador del Sporting, por último, quiso poner en valor que a estas alturas “tenemos claro a lo que queremos jugar, cuáles son nuestros principios y ADN, y tenemos que crecer mucho en la ejecución, aún queda mucho margen. Tenemos claro lo que queremos hacer”.