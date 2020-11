La última reunión futbolera

Desde que El Molinón cerró sus puertas al público el pasado mes de marzo, uno de los puntos de reunión para seguir al equipo rojiblanco ha sido los bajos del estadio. Los bares ahí situados permitían a los asiduos vivir casi el partido como si se estuvieran dentro. Ayer fue el último para poder disfrutar de esa sensación. El cierre de la hostelería provoca que no haya más reuniones futboleras de amigos y simpatizantes del Sporting. “Aquí se siente con más pasión. Es casi como si estuviéramos en nuestro asiento del estadio. Hasta oímos los goles antes de que los veamos por la tele por el retardo”, explica Carlos y Daniel Álvarez, que presumen de “habernos perdido aquí apenas un partido desde que volvió el fútbol tras la pandemia.

Ayer la lluvia y el frío no impidieron que Carlos y Daniel repitieran su ritual, acompañados por Daniel Suárez y Pablo Palacios. “Ahora viene mucha menos gente, seguimos en la misma mesa, que la reservamos siempre aquí en la terraza, pero antes había mucho más ambiente”, reconocen. Cerca de ellos, un grupo de jóvenes, que integran Víctor y Miguel Ruenes, junto a Sofía Verdesoto y Sergio Fernández, cuentan incluso que llegaron demasiado pronto para asegurarse poder ver ahí el partido. “En verano había días de venir hasta hora y cuarto antes para tener una mesa”, comentan. “Hubo partidos, entre ellos, el derbi, que volaba hasta alguna botella. Era otra alegría y otro ambiente”, explica Miguel Ruenes. “Depende mucho de la intensidad del partido, pero es verdad que desde aquí fuera se oye casi todo, te permite tener la sensación de que lo vives en directo como siempre”, indica Sofía Verdesoto.

Dentro del local, para resguardarse del frío, siguen el partido ante el Castellón los amigos Adrián Torres y Adrián Lacera. “Aquí estamos más aislados y no oímos lo que pasa dentro, pero esa sensación de estar en el estadio físicamente, aunque no veamos los jugadores, te motiva más. Nos hace sentirnos lo más cerca posible del equipo”, comenta el primero de ellos. “No esperaba para nada que tuviéramos tan buen rendimiento y resultados. Es una pena no poder verlo en el campo, en directo”, relata el segundo.

Ahora, con el cierre de la hostelería, tendrán que buscarse alternativas para seguir los partidos del Sporting. “Pues igual cogemos y nos ponemos en un banco en la calle con la radio aquí cerca”, sonríe Daniel Suárez. “No entendemos la medida, aquí fuera, con distancia, no existe ningún peligro”, explica este seguidor. “Nos tocará ahora buscar alguna página por internet para ver el partido, no sé si nos dará para pagar el abono”, lamentan los hermanos Ruenes, que saborean el último día de bar y fútbol con su Sporting.

Los bajos de El Molinón fueron uno de los puntos de cabecera elegidos por la afición para seguir a su equipo en este fútbol a puerta cerrada que se lleva celebrando los últimos meses. Pero también las otras sedes fijas, de seguidores fieles, tuvieron que despedirse ayer con pena. Como la cafetería La Regence, donde ayer recitaron por la megafonía la alineación del Sporting, con todos los peñistas de Sentimiento Rojiblanco. Y no solo en Gijón despidieron las reuniones futboleras ante la televisión. En toda Asturias sucedió lo mismo. Como en Vegadeo, donde los peñistas de la localidad saborearon la última comida, con sobremesa larga y un triunfo rojiblanco.