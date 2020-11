Los gijoneses del Sporting: “Este equipo tiene hambre para triunfar”

Hace aire y algo de frío, pero aparece el sol. Hay reencuentros de antiguos compañeros que hacía mucho tiempo que no se veían. Algunos como Juanjo y Marcelino Elena se quedan charlando largo y tendido tras el encuentro. A la cita, junto a estos dos exfutbolistas, y al ya citado Chus Bravo, acuden también Isma Piñera, Manolo Sánchez Murias, García Cuervo, Eloy Olaya, Pedro Santa Cecilia, Iván Iglesias, Noel Alonso, Iván Míner, Salva Capín, Arturo Martínez Noval, Sergio Lara, Joaquín Villa y Rubén Acebal. “El Sporting siempre debe tender hacia esto, no siempre se puede tener tanta gente de Gijón como ahora, va por hornadas, pero es algo muy satisfactorio”, explica Arturo, hasta la temporada pasada coach del Sporting. “Estuve mucho tiempo con ellos y me alegro por eso mucho más”, subraya el que fue lateral hace tres décadas, y que llegó incluso a Europa con los rojiblancos. “Tienen gen competitivo y hambre para triunfar”, cuenta Eloy Olaya, delantero en los ochenta y noventa.

El buen inicio del Sporting se contagia en el ambiente. Casi 24 horas después de ganar al Castellón, el proyecto actual ilusiona. “Se está haciendo ahora con esta dirección deportiva lo que muchos esperábamos, que haya siete jugadores de Gijón y no siete extranjeros en el once como sucedió hace dos años. La pregunta ahora es cuánto va a durar esto”, explica Marcelino Elena. “No se debería solo recurrir a la gente de Gijón cuando vienen mal dadas”, relata Sergio Lara, lateral con una etapa corta en el primer equipo, en una época difícil, en torno al descenso a Segunda en 1998. “Me tocó entrar en un momento difícil, pero cualquier niño que pega patadas a un balón en la ciudad tiene esa ilusión de debutar, y lo conseguí, aunque fuesen pocos partidos, y eso es algo inolvidable y muy bonito”, añade.

En la conversación fluye otro debate. ¿Ser gijonés ayuda o perjudica? Eloy Olaya lo tiene claro. “En mi época ayudaba, porque había muchos asturianos”, cuenta. “Tienes a la familia, amigos y gente conocida muy cerca, y eso te da un nivel de exigencia y nerviosismo mayor”, comenta el atacante Joaquín Villa, de finales de los ochenta, y que acude a la cita junto al Elogio del Horizonte en bicicleta. “Al de casa siempre se le exigió mucho más que al de fuera”, resume Arturo. “El tópico de que sientes más la camiseta es verdad. Si estás en el equipo de tu ciudad tienes ese enganche y ese plus”, cuenta Iván Iglesias, centrocampista en los noventa, contento también por ver otro Sporting con acento gijonés: “Siempre demandé ese arraigo y vínculo”. Y zanja el debate Chus Bravo: “Es un cuento chino, te exigen al de Gijón lo mismo que a todos”.

El Sporting vivió su época con más jugadores autóctonos en la década de los noventa. “Para m fue un sueño cumplido. Empecé a ir al Molinón con cinco años y muchas veces me quedaba mirando para el campo pensando: lo que daría yo por jugar ahí algún día”, rememora Salva Capín. “Fue un orgullo seguir los pasos de mi padre, que en paz descanse, que también llegó a jugar con el primer equipo del Sporting. Siempre nos apoyó y nos orientó de la mejor manera”, explica Iván Míner, que también jugó junto a su hermano David. “Es lo mejor que le puede pasar a un futbolista”, relata Rubén Acebal, que añora aquella sensación de pasear por su barrio, y poder lucir con orgullo esa sensación de ser jugador del Sporting, aunque en su caso, “me tocó jugar en una época de desilusión”

Entre los jugadores de la actual plantilla destaca la quinta del cole, que intengran dos laterales, Guille Rosas y Pablo García. Noel Alonso fue uno de los últimos laterales gijoneses en dar el salto. “Fue el mejor regalo que me brindó el fútbol”, reconoce. “Pablo está en un nivel muy bueno, le deseo lo mejor, como a todos los de ahora”, cuenta. Y Pedro Santa Cecilia, del penúltimo ascenso, lanza un deseo: “Cuantos más de la ciudad y de la casa mejor. Ojalá logren subir, confío en ellos”.