El Sporting estudia plantear una segunda reducción salarial a la plantilla ante la situación económica que se vislumbra por culpa de la segunda oleada del covid. La actividad deportiva se mantiene, pero no obstante, los clubes echan cuentas. El Barcelona, por ejemplo, ya se ve obligado a negociar una reducción salarial con su plantilla. En el Sporting, aunque aún no lo ha planteado de manera oficial en el vestuario, sí que barajan esa opción, como ya sucedió la pasada primavera. En el club hay preocupación por la situación económica que afecta a todo el fútbol, debido a que se teme que el público no pueda volver a los estadios en toda la temporada, lo que supondría tener que devolver el dinero de los abonos. Para el Sporting, en Segunda, es una cantidad importante, por su gran masa social, algo que no sucede en otros clubes de la categoría.

La segunda ola del covid-19, que ya se hace notar en Asturias, golpeando a la economía local, se acerca también al fútbol. La situación actual provoca que se reduzcan los contactos sociales, y que se vea como un escenario lejano, y a la vez casi imposible para este curso, la vuelta del público a los estadios. Un duro golpe para la economía de los equipos, entre ellos el Sporting, que contó con más de 17.000 renovaciones el pasado verano. Eso provoca que el club, que ofreció en la renovación de abonos la devolución de los partidos no disfrutados si no se podía acudir, tendrá que hacer frente a una importante cantidad de dinero a modo de compensación.

En el verano el Sporting aligeró su plantilla para poder incorporar a dos fichajes. El límite salarial, muy justo, no dio para más. La coyuntura económica impidió que el mercado se moviese como otros veranos, y que el club pudiese recibir el alivio económico de un traspaso que permitiese un margen de actuación mayor.

La afición rojiblanca, pese a desconocer cuando volvería a los estadios, respondió renovando su abono, aunque hubo una pérdida de casi 6.000 socios respecto al curso anterior, una cuarta parte, que también se ha notado en las arcas del club.

Con todo, en el Sporting esperan no tener que llegar a ese escenario de tener que plantear esa reducción de salarios, ya que su situación no es única, y otros clubes de la Liga pasan por apuros también, por lo que la patronal podría echar un cable con algún tipo de ayuda que sirva como alivio.

El vestuario, por su parte, en un buen momento deportivo, se mantiene a la expectativa. La pasada primavera fueron conscientes de la situación que se vivía y pactaron una reducción de sus salarios para evitar un ERTE a los trabajadores de la entidad. Este año, con la competición en marcha, con las limitaciones del covid-19, entienden en la plantilla que las previsiones presupuestarias ya se diseñaron teniendo en cuenta los peores escenarios, salvo que se produzca otro nuevo parón, por lo que ahí cambiaría la percepción y se vería más cercano un entendimiento como el del pasado mes de abril.