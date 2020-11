Los ajustes salariales llaman otra vez a la puerta de los clubes españoles

La crudeza de la segunda ola de la pandemia y el horizonte que se proyecta en el fútbol, cercano a una campaña completa sin público en los estadios, ha puesto sobre la mesa de muchos clubes españoles la necesidad de realizar nuevos ajustes. “A día de hoy, no hemos tratado esa propuesta”, aseguró ayer Javier Fernández, presidente rojiblanco, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, ante la posibilidad de aprobar otro recorte salarial. El máximo mandatario de la entidad gijonesa no descarta, sin embargo, que a lo largo de la temporada haya que tomar alguna decisión en este ámbito. “De momento, son hipótesis que están ahí”, remarcó. Y señaló que el panorama, en la actualidad, no es comparable al que derivó en un pacto con los jugadores para recortar salarios y evitar un ERTE el pasado mes de abril. “La situación de la plantilla nada tiene que ver con la de marzo o abril”, subrayó.