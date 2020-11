Borja López: “El crecimiento de los canteranos ayudará a lograr los objetivos”

“Es un premio individual que recae sobre mí por algo colectivo. El equipo está haciendo un buen inicio de temporada, todos estamos rindiendo a un buen nivel”, afirma Borja López tras recoger el trofeo al jugador “Cinco estrellas” del mes de octubre que entrega Mahou a través de los votos de los aficionados en redes sociales. “Estar en los puestos altos de la clasificación significa que estás haciendo muchas cosas bien. Sabemos que todavía tenemos mucho margen de mejora, pero ésta es la línea a seguir”, continúa el gijonés, que mañana volverá a cruzarse con José Alberto López, entrenador rojiblanco la pasada campaña y ahora comandando las filas del Mirandés.

“Esperamos un partido muy difícil. Sabemos que el Mirandés es un equipo intenso que está haciendo un buen inicio también. Hay que tener en cuenta los pequeños detalles. Ellos hacen muy bien la presión y tendremos que estar muy concentrados. Hay que cometer los menores errores posibles. Nos van a exigir”, detalla Borja López sobre el próximo partido. “Vamos con la mentalidad de llevarnos los tres puntos. Cuando se dan los resultados supone un extra de confianza para todo el equipo. Hay muchas veces que juegas buenos partidos y, si no consigues un resultado positivo, parece que la confianza puede bajar. Ya sabemos cómo es el fútbol. El trabajo se ve cuando llega el fin de semana, propones tu idea y consigues los tres puntos”, sentencia.

El central del Sporting no se ve como una pieza inamovible. “Un día estás arriba y otro no. Hay mucha competencia en el equipo y nadie tiene puesto asegurado. Hay que pelear durante la semana para verte en el once”, recuerda antes de volver a hacer referencia a la quinta del cole. “La ilusión y las ganas ya la tienen desde que se inició la pretemporada. Poco a poco van cogiendo los conceptos del mundo profesional y la idea de juego e interpretación de los partidos. Están creciendo mucho. Al final no es sólo gente de aquí, se necesita gente comprometida y los de fuera también están aportando su granito de arena. Hay muchas ganas de que las cosas sigan por este camino.”, subraya.

Borja López se muestra especialmente agradecido a David Gallego, con quien ha recuperado protagonismo. “El entrenador me transmitió mucha confianza desde el primer día que llegó. Me comentó lo que esperaba de mí y del equipo y se está viendo. Tiene una idea clara de juego y el análisis de los rivales también es muy bueno. Se dan muchas cosas para que todo salga bien”, detalla. Todo ello le lleva a señalar que “la clave del buen inicio es la idea de juego. Estamos preparados para encontrarnos cualquier tipo de variación que nos presente el contrario. La lectura de los partidos va creciendo con el paso de las jornadas. Esto sólo acaba de empezar”, concluye.