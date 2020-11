Fallece a los 69 años Marino Fernández, un sportinguista que se hacía querer

“Se me ha ido un hermano”, asegura Narciso, exjugador del Sporting e íntimo amigo de Marino. “Nos conocimos en 1988, a mi llegada al club, pero la relación se extendió a nivel familiar. Él me visitaba en León, y nosotros veníamos a Gijón a verle. Hemos pasado muchos momentos juntos. Es injusto que se haya ido así y no podamos darle la despedida que se merece por el protocolo del covid-19”, explica, emocionado, el que fuera atacante rojiblanco.

Casado con Ana Isabel Peláez, con la que tuvo dos hijas, Noelia y Azahara, era jubilado de la ya desaparecida Ensidesa y un fijo en El Molinón, además de habitual en los desplazamientos del Sporting. Incluso era frecuente encontrarle en el día a día de Mareo. Al servicio siempre de cualquier causa sportinguista, antes con bigote y desde hacía años, sin él, aplicaba esa diligencia a la sede de la peña Jiménez, donde atendía lunes, miércoles y viernes de 12.30 a 14.00 horas, como ayer seguía luciendo el cartel que acompaña a la puerta de entrada, presidida por una gran foto de Quini, su debilidad junto a Jiménez.

“Era una persona entrañable, campechana y muy identificada con el Sporting y lo que significa. Siempre estaba dispuesto a ayudar”, destaca Joaquín, responsable de las relaciones institucionales del club rojiblanco. “En los treinta años que llevo en el mundo de las peñas, él ha sido siempre un referente. Se va un gran amigo y una magnífica persona. Era un sportinguista que se hacía querer”, resume Alfonso Carlos García Torío, presiente de la peña Baruyu. Los restos mortales de Marino descansan en la sala 3 del Tanatorio de Cabueñes, donde será incinerado. El funeral por su eterno descanso se oficiará mañana, en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de Gijón, a las 16.30 horas.